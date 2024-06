La Vita è meno Dolce Addio, Anouk Aimée 

Per sempre una stella nel cielo di Montmartre, il suo amato quartiere sulle pendici del Sacro Cuore, a Parigi: è morta all'età di 92 anni l'attrice francese Anouk Aimée, indimenticabile protagonista de “La Dolce Vita” e di “Otto e 1/2”, di Federico Fellini, al fianco di Marcello Mastroianni. Fra i film che la videro protagonista, anche “Un uomo, una donna” di Claude Lelouch, cronaca di un amore indimenticabile sulla spiaggia di Deauville.

«Ciao, mamma»

«Con mia figlia, Galaad, e mia nipote, Mila, abbiamo l'immensa tristezza di annunciarvi la scomparsa della mia mamma, Anouk Aimée»: questo il post su Instagram con il quale la figlia dell'attrice, Manuela Papatakis, ha annunciato la morte della madre. «Ero proprio accanto a lei, quando questa mattina si è spenta, nella sua casa, a Parigi», aggiunge la figlia.

«Una grande festa»

Anouk Aimée, popolarissima ma vera icona in Italia e in Francia, ha girato film con Federico Fellini, Claude Lelouch, Jacques Demy, Sydney Lumet, George Cukor, Julien Duvivier. «È stata una delle attrici più belle al mondo, aveva occhi carismatici e una voce profonda. Non doveva fare troppi sforzi sul set, aveva una luce che ammaliava», ricorda il regista Marco Bellocchio, che con lei fece un grande film del 1980, “Salto nel vuoto” con Michel Piccoli, che valse ad entrambi gli attori il premio al Festival di Cannes. Era nata a Parigi nel 1932, il suo vero nome era Nicole Dreyfus, e cominciò a recitare per il cinema negli anni Quaranta. La sua carriera decollò con la Nouvelle Vague negli anni Sessanta. Con Fellini, oltre a “La Dolce Vita”, fu protagonista anche in “8 e 1/2”. «È una festa la vita, viviamola insieme», dice Guido (Marcello Mastroianni) rivolgendosi alla moglie Luisa (Aimée), nel finale del film premio Oscar 1964. «Non so se quello che hai detto è giusto, ma posso provare, se mi aiuti», risponde lei, aprendo così la “passerella d'addio” sulle note di Nino Rota: tra le scene più celebri del cinema mondiale.

“Un uomo, una donna”

Per i francesi, il film che l'ha resa immortale è stato “Un uomo, una donna” di Lelouch, al fianco di Jean-Louis Trintignant, film Palma d'Oro a Cannes (nel 1966) e con le musiche altrettanto indimenticabili di Francis Lai, che le valse il Golden Globe come migliore attrice nonché una nomination agli Oscar. «Anouk, la mia Nounouk, ci ha lasciati. È sempre stata una compagna di viaggio, la mia amica di sempre. Mi ha dato tutte le mie fortune e mi ha detto “sì” quando, giovane cineasta, gli altri mi dicevano “no”. Grazie a lei, solamente a lei, ho frequentato la luce», è l'omaggio di Claude Lelouch. «La sua grazia», prosegue il regista di 86 anni, «resterà per sempre scolpita sulle spiagge di Normandia. Dopo aver fatto sognare la terra, ora farà sognare gli angeli».

Gli amori

L'attrice, che è stata sposata con il regista Nico Papatakis, con il compositore Pierre Barouh e con l'attore britannico Albert Finney, si era fatta più discreta negli ultimi anni, salvo un commovente ritorno a Cannes nel 2019, per riformare la coppia leggendaria di “Un uomo e una donna”.

