La vita dopo il cancro? «Piena e soddisfacente, anche sessualmente» 

Si può tornare a vivere una vita piena e soddisfacente, anche sessualmente, dopo il cancro? Un argomento delicato e importante affrontato ieri nella sala Giorgio Pisano de L'Unione Sarda, dove si è tenuta la tavola rotonda “Riprendere la vita dopo il tumore” con la direzione scientifica della professoressa Alessandra Graziottin, specialista in Ginecologia-ostetricia e oncologia, terapeuta in sessuologia, consulente dell’Università di Verona, che ha tenuto una lectio magistralis sul tema.

L’esperta

La psiconcologa, direttrice del Centro di ginecologia e sessuologia medica dell'H. San Raffaele Resnati di Milano, ha spiegato che non solo si può, ma si deve raggiungere una qualità di vita soddisfacente. Graziottin ha sostenuto come sia fondamentale un percorso multidisciplinare post diagnosi, con i diversi professionisti coinvolti che cooperino, mettendo al primo posto l'ascolto della paziente. Collaborazione necessaria per mitigare gli effetti collaterali legati alla chemio e alle altre terapie che inducono la menopausa anticipata con conseguenze negative per la vita femminile.

Per questo, alla tavola rotonda curata da Nadia Brusasca, psiconcologa alla Asl di Nuoro, e moderata da Michele Boero, direttore di Medicina nucleare dell’Arnas Brotzu, hanno partecipato le figure coinvolte nella salute psicofisica delle pazienti come oncologi, chirurghi, psicologi, genetisti, fisioterapisti, medici dello sport e rappresentanti delle associazioni di pazienti che svolgono un ruolo fondamentale di sostegno alle donne, soprattutto nel momento della diagnosi. Donne che hanno portato anche le loro testimonianze, condividendo momenti di grande commozione. Unanime da parte degli esperti l'invito alla prevenzione: screening regolari e uno stile di vita sano.

La prevenzione

«Bastano 45 minuti di camminata al giorno, magari con il sole - ha detto Graziottin - per abbassare i livelli di stress, tenere sotto controllo il peso, favorire un sonno regolare. Rinunciare al fumo, non bere alcol e mangiare sano, sono abitudini non negoziabili. Si tratta di una assunzione di responsabilità che ciascuna deve a se stessa». Nel 2024 in Italia 53.686 donne hanno ricevuto una diagnosi di cancro alla mammella. In Sardegna, nel 2023, sono state sottoposte a interventi di chirurgia senologica 1.379 donne. Numeri altissimi che impongono un'attività di prevenzione di cui si deve fare carico la sanità pubblica ma anche il singolo cittadino.

