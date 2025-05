La vita di corsa di uno spirito libero  

Non ne voleva sapere di morire Nichi Grauso. Non era un’opzione possibile concludere adesso una vita che sognava ancora piena di avventure. Tanto che ancora poche settimane fa pensava di organizzare insieme ad una ex stretta collaboratrice di Gorbaciov, venuta appositamente a Cagliari, un convegno internazionale sul tema dei rifugiati nel Mediterraneo. Nichi Grauso era soprattutto uno spirito libero, un anticonformista che soffriva ogni qual volta le cose della vita gli impedivano di esserlo. Questo suo lato del carattere, unito a un certo compiacimento del suo successo imprenditoriale, si manifestava a volte con atteggiamenti che sorprendevano chi non lo conosceva abbastanza. Come ad esempio quando riceveva nel suo ufficio ospiti, anche importanti, indossando un accappatoio o un kaftano senza che gli passasse per la testa scusarsi per essersi presentato con una così inconsueta mise.

Difficile inquadrare il personaggio in pochi aggettivi. Molti lo considerano un genio e forse lo era davvero. Ma era soprattutto un uomo molto intelligente e scaltro, impossibile da decifrare quando trattava un affare ma palesemente disinteressato a tutto ciò che non gli dava un’emozione.

L’intuizione di gettarsi nell’avventura radiofonica e televisiva lo salvò da un avvenire già scritto, quello di affiancare il padre commerciante nell’azienda di famiglia. Cominciando dal nome dato a un tipo di formaggio lanciato negli anni ‘70 che fu chiamato “Nigra” in onore del rampollo Nicola Grauso.

La svolta arrivò alla soglia dei 26 anni e da un piccolo appartamento di Quartu partì una straordinaria avventura umana e professionale. Ho conosciuto Grauso tre anni dopo. Cominciai a collaborare a Radiolina senza prima aver parlato con lui. Una cosa possibile perché a quei tempi in quelle due stanze di Radiolina e nelle due di Videolina al piano di sotto di Via Martini 17, si poteva entrare e uscire senza che nessuno si chiedesse cosa ci facessi li. E se avevi un amico che già collaborava l’ingresso era ancora più facile. Grauso non c’era quasi mai, impegnato a trovare risorse per le nuove realtà imprenditoriali e alleati in tutta Italia per difenderle dalle accuse di aver spezzato abusivamente il monopolio della Rai. Schiacciato fra le responsabilità familiari (la moglie Elena e le figlie Giulietta e Virginia) e quelle aziendali visse un periodo di grande ansia che ne limitò l’estro per qualche tempo. Ma con la sua forza di volontà superò i fantasmi della mente riuscendo a vincere attraverso un percorso di consapevolezza persino la grande paura dell’aereo che gli impediva di spostarsi come sarebbe stato necessario. Finì per comprarsene uno e fondare una piccola compagnia.

Ma il lavoro non era sempre la priorità. Amava vivere alla grande, stupire, coccolarsi e coccolare. Amava la bellezza e i piaceri della vita, circondarsi di persone che lo stimolavano e arricchivano. Generoso con chi aveva bisogno, intransigente e persino spietato con chi lo ostacolava. Innumerevoli aneddoti possono raccontare il suo percorso di vita. C’è di tutto, amori, viaggi, l’ esperienza politica, le serate al casinò o al pianoforte, imprese fallite, guai giudiziari e persino qualche rissa. Esistono molti possibili scrittori di una biografia che potrebbe raccontare mille facce della vita di Nichi Grauso, l’uomo che ha portato la Sardegna al centro dell’innovazione mondiale. Mille. Ma non sarebbero sicuramente tutte.

