La vita di Cenzo Soro, eroe cagliaritano a un passo dal sogno 

Davvero è difficile raccontare in poche righe chi è stato Soro, anche soltanto limitandosi allo sport: fu un gigante, questo è sicuro. Alto 1,90, campione sardo del salto in alto, poi portiere del Cagliari. Lo vide la Juve (quella dei cinque scudetti, di Combi-Rosetta-Caligaris ), lo volle a Torino: «Si infortunò cadendo sul terreno ghiacciato, oggi l’avrebbero rimesso a posto, allora non ci fu niente da fare», racconta Giorgio, uno dei suoi tre figli (con Elena e “Cicci”, compianto e grandissimo cestista). Tornato a Cagliari, divenuto funzionario dell’Intendenza di Finanza, restò nello sport. «Era direttore tecnico, quando l’allenatore del Cagliari Federico Allasio si dimise, nel 1954. Il presidente Dalmasso lo chiamò, gli offrì il contratto da allenatore: lui accettò, ma da volontario. Aveva uno stipendio, non gli sembrava corretto».

Nessun errore sarebbe più grave che considerare Cenzo Soro, che nacque il 23 aprile del 1913, giusto 110 anni fa, semplicemente un giocatore di calcio, un campione di atletica, un allenatore (anche di basket e di hockey), un preparatore atletico o un dirigente, sempre di eccellente qualità. Perché, per 97 anni, fu un uomo “dal multiforme ingegno”, come Ulisse, fu persona colta, curiosa, leale, onesta sino all’autolesionismo e, sì, fu anche scrittore e poeta di sensibilità e modernità.

“Non vedo più le incongruenze di un mondo che soffre - ma un altro universo dove nessuno può sentirsi abbandonato - depresso e avvilito. - Nessun oltraggio alla sua dignità ma rispetto e pari uguaglianza. - Insomma finalmente giustizia e serenità. - Ma è un sogno - purtroppo davvero un sogno”.

Gigante

Il grande rimpianto

Con quella squadra approdò, con qualche recriminazione, allo spareggio per la Serie A, a Roma, contro la Pro Patria: «Mia mamma e mio fratello partirono, io avevo 11 anni, andai in viale Regina Elena, davanti all’Unione Sarda», ricorda l’ex responsabile del settore giovanile rossoblù, ai tempi degli Orrù, «dove ascoltammo la partita dagli altoparlanti. Eravamo almeno un migliaio: lo ricordo come fosse ieri». La partita andò male: «Lui mi raccontò che aveva notato cose strane, ma ogni volta che il discorso finiva sull’argomento diceva, “chiudiamola qui”. Di sicuro qualcosa successe, perché lui non se ne fece mai una ragione», ricorda e aggiunge serio: «Fu il suo più grande rimpianto, arrivò a un centimetro dal sogno di portare il Cagliari in Serie A e non ci riuscì. Lui, ex giocatore, sardo e cagliaritano: sarebbe stata una favola. Quella sconfitta non l’ha mai accettata».

Gioia e dolore

La vita a Cenzo insegnò tanto e lui volle viverla nella pienezza delle proprie facoltà mentali sino all’ultimo: «Se non scriveva (e scrisse molto), leggeva. Esercitava la mente, aveva sete di imparare. La sua gioia più grande fu quando gli consegnarono la laurea honoris causa in Scienze Motorie. Mi guardò e disse: “Ma sarà meritata?”. Altroché, ne sapeva più di tutti». Una vita piena di mille cose, certo, ma a riempirla era soprattutto Mariolina, sua moglie, con cui la condivise. Una simbiosi troppo grande perché potesse accettarne la malattia. Lì, forse, quel gigante vacillò.

Indimenticabile

Un’altra amarezza, dopo la sua morte, fu quella che sopportò la sua famiglia. «Speravamo che gli venisse intitolato il Campo Coni», ammette Giorgio, «ma non è andata così. Non discuto ciò che è successo, ma qualcosa la merita. Lui è stato uno sportivo a 360°, ha amato lo sport, il calcio su tutti, ma soprattutto i giovani ai quali si dedicò. È stato un punto di riferimento, non c’è persona a Cagliari e nell’Isola che non lo ricordi». Anche perché apprezzava a sua volta gli altri: «Impossibile fare un elenco, ma due nomi sì, perché sono di attualità. Uno è Claudio Ranieri: lo impressionava come tenesse unito il gruppo. L’altro è Enzo Molinas: tra loro il rapporto fu più che professionale, lo stimava moltissimo».

