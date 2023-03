La vita (calcistica) ricomincia dopo i 40 anni 

Di solito i giocatori appendono le scarpette al chiodo entro la soglia dei quarant’anni. In Prima categoria c’è chi invece decide di riprendere in mano la propria carriera quando gli altri smettono. È il caso di Alessandro Tugulu, difensore centrale del Castelsardo, 47 anni. Tugulu ha cominciato a giocare da bambino e tra i 15 e i 18 anni è entrato a far parte della squadra giovanile juniores nazionali del Castelsardo. Una volta diplomatosi, ha tolto maglietta e pantaloncini per dedicarsi interamente agli studi universitari raggiungendo l’obiettivo che si era prefissato: «Mi sono laureato in economia e commercio all’Università di Sassari», sottolinea, «ma ho sempre continuato a giocare a calcetto a livello amatoriale».

Si riparte dalla Terza

Tanti anni lontano dai campi di calcio non hanno spento la sua passione per il pallone. E questa fiamma è stata ravvivata dalla chiamata di alcuni amici della “Asd Giglio 91” che gli hanno proposto di calzare nuovamente le scarpette nel 2016 nel campionato di Seconda categoria. Lui ha accettato «per passione, per amicizia e anche per rimettermi in gioco». Dopo tre anni, gli stessi compagni che lo hanno convinto a tornare in campo hanno ricostituito l’Asd Castelsardo e Tugulu, inizialmente «solo per dare una mano», si è trasferito nella squadra rossoblù diventandone il capitano. Il club è ripartito dalla Terza categoria, ha vinto il torneo al primo tentativo e, dopo due stagioni in Seconda categoria, lo scorso anno è arrivata la promozione in Prima.

Umiltà ed esperienza

«Il segreto per continuare a giocare a quasi 48 anni? L’allenamento e l’umiltà», risponde ora il centrale difensivo, «sono due cose che vanno a braccetto tra loro». E Tugulu di umiltà non difetta, tant’è vero che in questa stagione ha deciso di rinunciare alla fascia di capitano per affidarla a Mario Abozzi, «un ragazzo che ha già tanta esperienza nel calcio e merita questo riconoscimento».