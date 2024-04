Ancora cinque anni per l’Aquila, otto per completare i lavori nei comuni del cratere. Una ricostruzione privata che si avvale dell’affidamento semplificato dei fondi e che è a buon punto e una pubblica che procede ma più a fatica. A 15 anni dal terremoto del 6 aprile del 2009 in cui morirono oltre 300 persone, la vita è ripresa. Mancano però circa 5mila abitanti nel centro storico cittadino, non ancora rientrati nelle case danneggiate dal sisma.