La visita medica? Per strada 

«L’ingresso per gli invalidi è chiuso, la visitiamo fuori». Così Assunta Scanu, 89 anni, è stata visitata dai medici della guardia medica di via Coghe marciapiede davanti alla struttura sanitaria. Il cancello per accedere alla rampa dedicata alle persone disabili era bloccato con catena e lucchetto e il personale del servizio di continuità assistenziale non aveva la chiave per aprirlo.

La denuncia

Faceva caldo sabato pomeriggio ad Assemini. Lucia Girau, 60 anni, di Assemini, ha accompagnato la madre Assunta Scano, che ha problemi di deambulazione e si muove su una sedia a rotelle, dalla guardia medica. Madre e figlia non sono potute entrare nei locali della Asl: «Il cancello di accesso allo scivolo per disabili era chiuso». Così i medici di turno hanno auscultato l’anziana donna e si sono accertati delle sue condizioni di salute, «sollevandole la gonna e la maglietta», spiega Lucia girau, «a bordo strada. Per fortuna a quell’ora c’era ombra e non pioveva».

Le criticità

Lucia Girau non può che ringraziare le due dottoresse di turno per la disponibilità. «Ma non mi capacito che l’Azienda sanitaria locale abbia trasferito il servizio sanitario in un edificio così indecente». Lo scorso giugno la sede della guardia medica notturna e festiva è stata spostata dai locali di via 2 Agosto 1980, futura Centrale operativa territoriale.

Sono anche altri i problemi riscontrati all’esterno dei locali di via Coghe: la prima parte dello scivolo ha troppa pendenza, il pavimento è a tratti dissestato e il verde trascurato.

Ma la Asl non è l’unica responsabile dei disagi riferiti dai pazienti: il rispetto talvolta manca anche da parte dei cittadini che parcheggiano davanti ai cancelli d’ingresso, rendendo difficoltoso l’accesso ai locali.

La solidarietà

L’amministrazione comunale, seppur non abbia responsabilità, è stata subito informata del fatto: «Il sindaco Mario Puddu - conclude Girau - passava di lì e si è reso disponibile a interloquire con i vertici dell’Azienda proprietaria dell’edificio». Il primo cittadino conferma: «Sono sorpreso per ciò che è successo, ho chiesto informazioni ed è inaccettabile che vengano accertate le condizioni di salute di un paziente per la strada. Ne chiederemo conto alla Asl».

