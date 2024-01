«La visita fisiatrica a domicilio? Per tanti pazienti è un miraggio» 

A Santadi, così come in altri paesi del Basso Sulcis, per diversi pazienti è impossibile riuscire ad avere la visita del fisiatra a domicilio. Si tratta di persone che, a causa di patologie gravi, non sono nelle condizioni fisiche di spostarsi e contestualmente non rientrano nel servizio di assistenza domiciliare integrata.

A farsi portavoce della protesta è Cristian Nonnis, di Santadi. Tra i tanti casi, mette in evidenza quello di «una persona che ha avuto un ictus ed è completamente allettata, quindi impossibilitata a spostarsi: ha bisogno della fisioterapia e purtroppo, non potendo avere la visita del fisiatra che la prescrive, la sua mobilità è ormai compromessa».

«Mio padre – gli fa eco Maura Piras – è un paziente oncologico e si è visto negare la visita fisiatrica e la relativa fisioterapia. Sono comunque riuscita a programmare una visita fisiatrica ambulatoriale: spero poi che gli venga concessa la fisioterapia domiciliare».

«Ci sono anche casi – riprende Nonnis – che coinvolgono persone anziane e sole a cui purtroppo viene garantita solo una minima parte dei diritti sanitari, grazie alla disponibilità dei pochi medici di base rimasti, e dall’impegno dei servizi sociali comunali».

La Asl Sulcis precisa che i pazienti sono al corrente delle difficoltà dovute alla grave e cronica carenza di specialisti: il bando per l’assegnazione di ore per la specialistica ambulatoriale è stato espletato ma non ha dato alcun esito.

RIPRODUZIONE RISERVATA