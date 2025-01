La visita di Starmer e Crosetto funestata dalle bombe su Kiev 

Kiev. La morsa russa sull’Ucraina non si allenta mai, in nessuna circostanza. Lo hanno constatato personalmente anche Keir Starmer e Guido Crosetto, che arrivando a Kiev sono stati accolti dai boati delle esplosioni. Le missioni hanno comunque raggiunto il loro obiettivo, perché i rappresentati dei due Paesi alleati hanno assicurato a Volodymyr Zelensky che il sostegno di Roma e Londra non si ridurrà. Il premier britannico ha siglato un «patto dei 100 anni» con il leader ucraino, mentre il ministro della Difesa italiano ha sottolineato che «questo è il momento più importante degli ultimi tre anni per aumentare gli aiuti: sono venuto per parlare dell’undicesimo pacchetto, il decimo è stato già fatto».

