La visita di Calderoli divide il centrodestra E ora Pais alza il tiro 

Dicono che il centrodestra non abbia difficoltà a correre compatto. Due giorni fa, però, all’incontro sull’Autonomia differenziata col ministro Calderoli i consiglieri di maggioranza non erano al completo. E nel pomeriggio, alla prima riunione della Lega sotto il suo coordinamento, Michele Pais ha annunciato che «alle prossime elezioni regionali ci presenteremo con il nostro simbolo e con le nostre liste». Tradotto: no a liste uniche con il Psd’Az.

Pochi presenti

Dei sardisti, dal leghista Calderoli, c’era solo il vicecapogruppo Giovanni Satta. Fratelli d’Italia era rappresentato dal capogruppo Fausto Piga e dalle consigliere Sara Canu e Annalisa Manca. Per Forza Italia c’erano Angelo Cocciu ed Emanuele Cera, Michele Cossa per i Riformatori, Alice Aroni e Franco Stara per l’Udc, Stefano Tunis e Carla Cuccu per il Misto. Tra gli assessori, erano presenti Pierluigi Saiu, Ada Lai e Carlo Doria. «Lega e Psd’Az hanno portato un ministro importante», ha fatto notare un importante esponente del centrodestra, «tuttavia la maggioranza non ha risposto, ha dimostrato una certa carenza di interesse». Che si aggiunge, facendo quasi più rumore, alle assenze annunciate di centrosinistra e Movimento Cinquestelle. Oltretutto, tra i pochi presenti della coalizione, si è distinto il presidente della commissione Insularità Michele Cossa che non ha certo fatto sconti al ministro, sostenendo che «fino a quando non sarà declinato il principio di insularità, per noi non si potrà parlare di autonomia differenziata» e che «lo Stato sta iniziando malissimo con la prima applicazione del principio».

Il vertice

Alla visita del ministro del Carroccio, che in tanti (compresa la quasi totalità del gruppo Psd’Az) hanno disertato, è seguita una riunione della Lega a Oristano. La prima convocata dal neo coordinatore Michele Pais. Che ha messo subito le cose in chiaro: «Alle regionali saremo presenti in tutti i collegi regionali con nostre liste, orgogliosi di rappresentare il nostro simbolo, con i migliori candidati che vorranno abbracciare il nostro progetto politico».