«La visita cardiologica? Torni tra sei mesi» 

Nonostante i proclami e i progetti, le liste d’attesa per una visita specialistica nell’Asl 5 di Oristano restano ancora troppo lunghe, addirittura eterne per chi attende di accedere a una prima visita o a un esame diagnostico. I dati forniti dalla Regione, e riferiti al periodo 24-28 marzo scorso, sui tempi medi di attesa danno un quadro eloquente della situazione: una media perfettamente in linea per le prestazioni con priorità a breve (10 giorni) mentre quelle con priorità differibile (30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti diagnostici) sono in buona parte fuori linea. E i tempi lo dimostrano.

Per la prima visita cardiologica bisogna attendere 172 giorni, 167 per la prima visita oculistica, quasi 6 mesi per la prima visita dermatologica e 97 giorni per la prima visita ortopedica. Sono 147 i giorni di attesa per una mammografia bilaterale e 239 per la monolaterale, 219 giorni per l’elettrocardiogramma dinamico, 139 per l’eco dei tronchi sovraortici. Nei tempi previsti invece rientrano la prima visita ginecologica, quella otorinolaringoiatrica, la tomografia computerizzata del torace, l’ecografia dell’addome e altri esami diagnostici.

Ovvia la preoccupazione viste le cifre fornite dalla Regione. Per il presidente dell’Ordine dei medici di Oristano Antonio Sulis «la strada per arrivare alla normalità è ancora lunga».

