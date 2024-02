La visita al cuore? Tra un anno 

Mentre 200 persone, richiamate dall’appello dei sindacati, manifestavano davanti al Sirai per una sanità migliore nel Sulcis Iglesiente, allo sportello prenotazioni c’era chi toccava con mano ciò che non funziona, come le liste di attesa abnormi: «La prima visita cardiologica possibile è al gennaio 2025: non posso aspettare, pago e vado dai privati».

La protesta

Antonio Mereu, 68 anni, di Carbonia, era ieri mattina al Sirai non per il sit-in organizzato da Cgil, Cisl e Uil, ma il suo caso ha offerto lo spunto per l’intervento introduttivo del sindaco Pietro Morittu: «Il prossimo governo regionale, a qualunque schieramento appartenga, sappia prestare la giusta attenzione alla sanità del territorio». Nel turbinio di servizi e reparti che, per carenza di medici o infermieri, chiudono o vengono pesantemente ridimensionati (un esempio fra tanti: l’Urologia del Sirai accorpata alla Chirurgia), chi ha partecipato al sit-in lo ha fatto col carico di storie personali a tratti sconvolgenti. Come quella raccontata da una mamma di Sant’Antioco: «Mesi fa mia figlia di 6 anni è caduta, ha riportato una lesione alla testa, siamo giunto al pronto soccorso del Sirai alle 17, quindi siamo stati spediti alla Pediatria del Cto e da qui indirizzati a Cagliari: la bambina è stata presa in carico alle 12 del giorno successivo, quindi dopo aver girato per tre ospedali». Sarà stato che il sit-in era a due passi dal Cup, ma in cima ai pensieri dei pazienti ci sono le liste d’attesa: «Per una semplice colonscopia – rivela Antonio Melis, 71enne di Carbonia – sono stato rinviato al 2026: è vero che non è urgente, ma così è troppo». E un altro episodio lo racconta Efisio Aresti, segretario Fp Uil: «Un mio amico 60enne si è arreso e proprio per una colonscopia ha sborsato 250 euro rivolgendosi a un privato: inaccettabili anche le attese per la Risonanza magnetica che al momento è solo al Sirai». Agnese Dessì è una casalinga di 60 anni di Iglesias testimone dei disagi in un altro settore, quello dedicato agli anziani: «Non esistendo ancora una Geriatria, mia madre è rimasta ricoverata quasi un mese in Medicina in attesa di un posto letto in una struttura convenzionata, ma un ospedale non può essere scambiato per un ospizio».

I reparti

Anche i recenti riavvi o aperture di servizi (la Traumatologia al Sirai e l’Oncologia ad Iglesias) non fanno gridare tanto facilmente alla vittoria: «Sono stati semplicemente ripristinati dei servizi – fa notare Gino Cadeddu, segretario Funzione pubblica Cgil – per i quali avevamo combattuto, ma la situazione nel territorio sta per diventare irreparabile senza che vengano assunte azioni coraggiose da parte della politica». Alla lista nera di una sanità negata si aggiunge, come rilevato da Luisa Spignesi, segretaria Fp Cisl, «la fuga dei medici e lo stallo delle commissioni invalidità».

