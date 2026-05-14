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Brotzu.
15 maggio 2026 alle 00:14

La visita ai piccoli pazienti 

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I carabinieri del comando provinciale e i volontari dell’associazione “Insieme si può” in campo per una giornata dedicata al sorriso, alla creatività e alla solidarietà. I militari si sono recati all’ospedale Brotzu incontrando il direttore generale, Maurizio Marcias, e quello sanitario, Giorgio Carboni, per poi concludere la giornata all’ospedale Microcitemico, accolti dalla coordinatrice.
L’occasione, grazie al progetto nazionale “Colorando”, per consegnare ai numerosi bambini ricoverati nei reparti pediatrici gli speciali libricini illustrati, nati per raccontare attraverso il disegno il legame tra l’Arma e le nuove generazioni, promuovendo i valori del rispetto e della legalità. Un momento di vicinanza tra i bambini, e le loro famiglie, di interagire con i militari. Attraverso le illustrazioni che raffigurano i carabinieri impegnati a fianco dei cittadini, il progetto mira a trasmettere ai piccoli pazienti un messaggio di fiducia nelle istituzioni e di speranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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