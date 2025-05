«La visione di Aldo Moro: ecco cosa manca al mondo politico di oggi» 

«Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con le sue difficoltà». Sono parole di Aldo Moro che ha vissuto il suo tempo coerentemente sino al sacrificio estremo nella prigione delle Brigate Rosse. Oggi ricorre il 47° anniversario del ritrovamento del corpo esanime nel bagagliaio della Renault rossa in via Caetani, a metà strada tra le sedi del Pci e della Dc, in via delle Botteghe Oscure e piazza del Gesù.

Gli anni di piombo

Una tragedia che si alimenta di tremende simbologie volute dagli artefici del terrore. Angelo Picariello, giornalista di “Avvenire”, nel suo “Liberiamo Moro dal caso Moro” (edizioni San Paolo) rivolge lo sguardo da un’altra parte per ripercorrere la biografia umana, intellettuale e politica prima del sequestro del leader democristiano, prima di quei drammatici 55 giorni, tra i più dolenti della storia italiana del Novecento. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi a Cagliari nell’aula magna della Pontificia facoltà teologica della Sardegna. «Nessuna figura», spiega Picariello, «assomiglia più di Aldo Moro alla nostra Costituzione, ancora oggi continua a parlarci e a offrirci un contributo fondamentale sull’impegno dei cattolici in politica e sulla mobilitazione per la pace. Raccontare la sua vicenda è un modo per manifestargli gratitudine per la sua coerenza. Ha sacrificato la sua vita per il bene comune, per un ideale alto e una visione politica di ampio respiro. La centralità della persona è il filo rosso che unisce tutti i momenti del suo percorso che ha portato anche nella prigione delle Br. Moro, sino alla fine, ha chiesto che la sua persona valesse di più della ragion di Stato. Non è stato ascoltato. Tutto questo ci obbliga a recuperare quello che ha fatto prima di quei 55 giorni». Il cardinale Matteo Zuppi, nella prefazione, scrive che «guardando a Moro senza fermarsi ai giorni del sequestro, vediamo con chiarezza di che cosa è carente oggi la politica, e non solo nel nostro Paese: c’è bisogno di una “visione” e non di un cristianesimo professato solo a parole, ma di cristiani capaci di testimoniarlo con i fatti». Secondo l’autore del libro, «ciò che Aldo Moro predicava era quello che faceva nella vita di tutti i giorni, nel contesto familiare e nei momenti pubblici».

L’allievo sardo

«Gli piaceva l’insegnamento universitario e soprattutto il rapporto con gli studenti. Si illuminava», aggiunge Picariello, «quando si confrontava con i ragazzi». In un’occasione i giovani del Movimento studentesco lo invitano a un’assemblea «perché – dicono – vogliamo mettere a nudo tutte le carenze del sistema politico italiano e le difficoltà in cui versano i giovani. Lei in questo momento è la persona più rappresentativa della politica in Italia. Sarebbe gradita la sua presenza». Moro non si tira indietro, partecipa al confronto e prende la parola per nulla intimorito. Nel libro quell’episodio viene raccontato dal sardo Antonio Secchi, allievo di Moro: «Ci fu un momento di silenzio, poi dall’alto dell’aula iniziò un applauso. Sembrava ironico, quasi una presa in giro all’uomo di potere, ma poi divenne più forte, si spostò dall’alto fino ai banchi della prima fila. A quel punto capii che si trattava di un riconoscimento sincero al coraggio mostrato da questo professore nell’aver ascoltato accuse molto severe e violente e di aver risposto con pacatezza dicendo cose intelligenti».

Costituente con Laconi

Nell’assemblea costituente, nella “commissione dei 75”, dialoga con un altro sardo, Renzo Laconi, che Palmiro Togliatti aveva voluto inserire in quella commissione speciale per stabilire con Aldo Moro, in ragione della giovane età di entrambi, «un collegamento diretto e riservato». La centralità della persona emerge anche dalle riflessioni sulla giustizia riparativa. Il seme di questa idea è germogliato e ha prodotto frutti nell’incontro e nell’amicizia tra Agnese Moro, la figlia dello statista, e l’ex brigatista Franco Bonisoli, che ha fatto parte del commando che ha prodotto lutti e dolore in via Fani. «Una storia», scrive Angelo Picariello nell’ultima pagina del volume, «che, ne sono certo, sarebbe piaciuta a Aldo Moro, uomo di fede, pace e riconciliazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA