La visione creativa  delle serie televisive 

Un viaggio coinvolgente alla scoperta di uno dei fenomeni culturali più importanti degli ultimi venticinque anni. “Le serie TV. Corso di visione creativa” è il percorso formativo, al via nei prossimi giorni al Centro servizi culturali, per raccontare ed analizzare in un modo nuovo e originale l’evoluzione delle serie tv dagli anni ‘90 ad oggi.«Un'analisi critica – racconta Giancarlo Zoccheddu, ideatore e curatore del progetto – attraverso un esame di alcune produzioni televisive contemporanee che hanno lasciato un'impronta nella cultura moderna. Insieme ad appassionati o semplici curiosi, esploreremo le dinamiche narrative che le contraddistinguono. Lo faremo mettendo dentro cinema, filosofia, letteratura, musica, pittura e fotografia. Ho selezionato 36 serie (quattro per incontro) e la scelta è stata arbitraria, personale, bizzarra. Non si può fare altro che fidarsi». Un corso interattivo in cui gli spettatori diventano attori nel processo di espansione e interpretazione del mondo delle serie, attraverso piattaforme digitali, fanfiction, social media e i forum.La prima stagione del corso prevede 9 incontri ogni ultimo sabato del mese. Si parte il 24 febbraio. Il corso è gratuito. (a. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA