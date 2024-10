la Virtus Villamar vince di misura, successo del Perdaxius  

Santadi 0

Virtus Villamar 1

Santadi : Cabras, Onnis, Scanu, Murgia (75’ N. Trogu), Garia, Manca, Pusceddu (64’ Pisano), Nonnis (64’ F. Trogu), Toro (72’ Puddu), Uccheddu, Usai (64’ Bacchis). Allenatore Manca.

Virtus Villamar : Cuccu, Mascia, Siddu (87’ Addari), Addis, Tatti (55’ Secci), Boi, Sanna (93’ Casula), Pisola, Casti, Enis, Fois. Allenatore Casula.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Rete : 7’ Enis.

Colpaccio esterno della Virtus Villamar che vince di misura contro il Santadi, in una partita avara di occasioni da gol. Gli uomini di mister Casula passano in vantaggio dopo appena 7 minuti: calcio di punizione dalla lunga distanza che si stampa sul palo sulla cui respinta si fionda Enis che insacca da vero opportunista. I padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del punto del pareggio ma gli ospiti si difendono con ordine. Nel secondo tempo, il Santadi prova a rendersi pericoloso con qualche sortita di Toro e Nonnis ma la difesa biancoverde è insuperabile. Mister Manca prova a rimescolare le carte con i cambi ma il copione non cambia. Il Santadi vede ancora rimandato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, un tabù da sfatare il prima possibile per risalire una classifica che inizia a diventare preoccupante. Conquista invece tre punti d’oro la Virtus Villamar contro una diretta concorrente per la lotta salvezza. (l.r)

RIPRODUZIONE RISERVATA