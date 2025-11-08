La Virtus supera Arese dopo un supplementare 

Virtus Cagliari 65

Basket Giussano 52

Sardegna Marmi CA : Naczk 12, Zieniewska 12, El Habbab 24, Corda 8, Pellegrini Bettoli, Deidda ne, Setzu ne, Gallus, Pasolini ne, Mattera 4, Tykha 5, Anedda. Allenatore Staico

Autocenter Arese G. : Nikolova 8, Olajide 10, Diotti 5, Valensin 17, Szajtauer 2, Valli 8, Cec. Colicò, Cel. Colicò ne, Pallavicini ne, Merli 2. Allenatore Sacchi

Parziali : 14-5; 31-21; 45-36; 51-51



Dopo due stop consecutivi, la Sardegna Marmi torna al successo, anche se soffrendo. La squadra di Staico ha condotto con autorità gran parte della gara, arrivando a toccare anche i 15 punti di vantaggio nel secondo quarto, prima di subire nel finale un parziale di 14-6 che ha rimesso tutto in discussione e portato la sfida al supplementare. Nell’overtime, però, la Virtus ha ritrovato compattezza e lucidità, con un break di 14-1 che le è valso la terza vittoria stagionale, la prima davanti al pubblico del PalaRestivo.

Nonostante percentuali al tiro non brillanti (30% da due e 17% dall’arco), le cagliaritane hanno trovato risorse preziose in Mounia El Habbab e nella polacca Barbara Zieniewska, entrambe in doppia-doppia: 24 punti e 11 rimbalzi per la prima, 12 punti e 11 rimbalzi per la seconda. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA