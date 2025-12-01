VaiOnline
Basket A2F.
02 dicembre 2025 alle 00:36

La Virtus sfida una delle tre regine 

L a Serie A2 Femminile torna in campo per il turno infrasettimanale. Si parte questa sera (ore 19) dal PalaRestivo, dove la Sardegna Marmi Cagliari ospita la Galli San Giovanni Valdarno, capolista assieme a Costa Masnaga e Sanga Milano a quota 14 punti (7 successi su 8 gare).

Sfida quasi proibitiva per il quintetto di coach Fabrizio Staico, alle prese con un calendario a dir poco complicato: negli ultimi due match sono arrivate altrettante sconfitte contro le altre due capoliste del Girone A. La classifica, però, resta ottima: le biancoblù sono in piena zona playoff (sesto posto con 8 punti).

Domani toccherà anche a Cus Cagliari e Nuova Icom Selargius, entrambe impegnate in trasferta. Alle 15 le universitarie di Federico Xaxa saranno di scena sul parquet dell’Alperia Bolzano, quinta con 8 punti e reduce da una preziosa affermazione interna contro Faenza.

Alle 21, invece, scenderà in campo il San Salvatore Selargius, atteso dalla gara di Empoli. Per la squadra allenata dal tecnico greco Vasilis Maslarinos, reduce dal ko casalingo contro Costa Masnaga, sarà una preziosa occasione per ritrovare ritmo nelle zone alte della classifica e mettere nel mirino quel quarto posto che varrebbe la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia in programma dal 3 al 6 gennaio al Palasport di Tortona. ( ro.r. )

