La Virtus sbanca Padova: la Serie A2 è a un passo 

Padova Basket 53

Virtus Cagliari 61

Melsped Padova : Marcon 8, Pilli 8, Beraldo 6, Salmaso, Cognolato 7, Boaretto 2, Meneghini, Gambarin 5, Angelini 8, Sorrentino 2, Antonello 9. Allenatore Tomei

Virtus Cagliari : Lussu 2, Vargiu 4, Lucchini 16, Gallus ne, Corda 16, J. Valtcheva 4, Rabchuk 15, Podda, Pinna ne, Pellegrini Bettoli, D. Valtcheva 4, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali : 11-16; 22-32; 41-51



Le mani sull’A2. Impresa della Virtus Cagliari, che sbanca Padova nel primo atto della finale promozione di Serie B (61-63). Prestazione ai limiti della perfezione per il quintetto di coach Staico, che nel match di ritorno, fissato per domenica prossima al PalaRestivo, potrà permettersi anche una sconfitta di 7 punti. Decisive le prestazioni di Corda, Rabchuk e Lucchini, autrici di 47 punti su 61.

La partita

Dopo l’equilibrio iniziale, la Virtus rompe gli indugi e allunga sul +7 nel finale di primo periodo. Le biancoblù sono più in palla e lo confermano nel secondo periodo doppiando le avversarie sul 22-11, prima di andare alla pausa lunga in vantaggio sul +10. Al rientro in campo le venete provano a rimettersi in scia, ma la Virtus non concede varchi e blinda il risultato guadagnandosi un buon bottino di vantaggio in vista di Gara 2.



