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Serie A2 femminile.
12 ottobre 2026 alle 01:44

La Virtus rompe il ghiaccio 

Dalla Sardegna Marmi i primi due punti per le formazioni isolane 

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Virtus Cagliari 85

Vicenza 77

Sardegna Marmi CA : El Habbab 14, Bremaud 18, Ceccarelli 11, Tykha 18, Coser 10, Deidda ne, Setzu ne, Scano ne, Mattera 4, Pellegrini Bettoli, Malintoppi 10. Allenatore Staico
A.S. Vicenza : Sepp 1, Lalic 10, Zanetti 19, Diakhoumpa 2, Fusari 15, Meggiolaro 2, Tau 2, Spagnoli 4, Peserico 8, Daidone 14. Allenatore Sacchi
Parziali : 25-21; 44-38; 64-54


La Virtus Cagliari salva la bandiera dell’Isola in Serie A2 Femminile. Dopo le pesanti sconfitte incassate da Cus, San Salvatore e Mercede, le biancoblù di coach Fabrizio Staico conquistano il primo successo stagionale superando Vicenza al PalaRestivo (85-77).
La Sardegna Marmi ha avuto la meglio al termine di una partita condotta fin dalle prime battute: partite con il turbo (+16 sul tabellone dopo appena 7’), El Habbab e compagne hanno dovuto contenere la reazione delle venete, capaci di risalire progressivamente fino al -5 nel secondo quarto, trascinate da Fusari.
Dopo l’intervallo, però, Bremaud e Tykha hanno guidato un nuovo allungo delle virtussine, tornate in doppia cifra di vantaggio. Un margine messo nuovamente in discussione da Peserico, autrice del -3 sul 54-51, ma poi ricostruito dalle cagliaritane fino allo strappo decisivo firmato da Bremaud e Malintoppi, che ha permesso alla Virtus di gestire con tranquillità le battute conclusive.
Per la Virtus in evidenza soprattutto Serafyma Tykha, autrice di 18 punti e 7 assist. Bene anche la solita Mounia El Habbab (14 punti e 9 rimbalzi) e Carla Bremaud (18 con il 50% dal campo).

RIPRODUZIONE RISERVATA

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