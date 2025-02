La Virtus non tiene con Moncalieri 

Basket Moncalieri 69

Virtus Cagliari 59

Tecnoengineering M. : Sammartino 16, Ngamene 4, Cordola 11, Mitreva 20, Grosso 3, Pasero, Corgnati 3, Gesuele, Salvini 6, Bianco, Avagnina 4, Obaseki 2. Allenatore Terzolo

Sardegna Marmi Cagliari : Naczk 15, Peric 4, Trozzola 20, Pellegrini Bettoli 2, El Habbab 7, Valtcheva 2, Vargiu, Gallus 1, Pasolini 2, Cadoni 4, Podda, Anedda 2. Allenatore Staico

Parziali : 15-14; 37-24; 59-41



In Piemonte arriva la seconda sconfitta consecutiva in A2 Femminile per la Sardegna Marmi Cagliari, che tiene botta nei primi 10’, poi non riesce più a reggere il ritmo della Tecnoengineering Moncalieri (69-59).

Alla squadra di Staico non basta il rientro dall’infortunio della pivot Chiara Cadoni: dopo un avvio sofferto (subito 13-5 per le padrone di casa), le virtussine hanno accelerato poco prima del 10’, e con una tripla di Trozzola hanno rimesso le cose in equilibrio. Nel secondo periodo, però, Moncalieri ha ripreso saldamente in mano l’inerzia del match, piazzando un break di 22-10 che ha permesso di toccare il +13 alla pausa.

Nulla da fare al rientro in campo per le cagliaritane: le padrone di casa, guidate da Mitreva, hanno trovato il modo di toccare anche le 22 lunghezze di vantaggio, mentre nel finale hanno saputo stringere i denti di fronte ai tentativi di reazione delle avversarie.

Selargius in campo

Scende in campo questo pomeriggio (ore 16) la Nuova Icom Selargius, di scena in casa della Logiman Broni. L’ultimo successo nello scontro diretto playoff contro Salerno ha rilanciato le quotazioni delle giallonere, che dovranno fare i conti con un’altra compagine in lotta per l’ingresso in post season e rinvigorita dall’arrivo in panchina dell’esperto coach Mirco Diamanti.



