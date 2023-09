La Virtus ha 60 anni e vuole la Serie A2 

Una stagione da protagonista per celebrare al meglio i 60 anni di attività. È la speranza della Virtus Cagliari che sabato (palla a due alle 18,30) esordirà in Serie B Femminile in casa dell’Antonianum Quartu.

Nuovo roster

Dopo aver concluso per due volte di fila da imbattuto nella fase regionale e aver alzato bandiera bianca nei playoff nazionali, il quintetto di Fabrizio Staico è pronto ad andare nuovamente a caccia di quell’A2 che, per trascorsi e blasone, gli spetterebbe di diritto. In estate il roster è stato soggetto a un inevitabile restyling: in via Pessagno sono sbarcate (da Viterbo) le gemelle bulgare Diana e Joana Valtcheva. La prima è un guardia, la seconda un’ala/pivot di grande prestanza fisica (oltre 2 metri). A loro si aggiunge Claudia Vargiu, veterana di sicuro affidamento. Poi ci sono le conferme: dall’eterna Lussu a Pellegrini, Podda, Lucchini e le giovani provenienti da un vivaio sempre florido.

Il Cagliari

Il cammino nella prima fase quest’anno sarà reso più complicato dalla concorrenza del Cus Cagliari allenato da Federico Xaxa, retrocesso dopo i playout dall’ultima A2. Le universitarie hanno confermato buona parte dell’organico (Striulli, Caldaro, Gagliano e Saias) e promettono di scrivere nuovi, avvincenti capitoli di una rivalità mai sopita. Le due formazioni si sono già trovate di fronte lo scorso weekend, nella finale del torneo organizzato per celebrare il sessantennale del club virtussino. Ad avere la meglio sono state le biancoblù (62-49) dopo una gara comunque combattuta per larghi tratti.



