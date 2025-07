La Virtus cresce Rebound Street, grande successo 

La Virtus Cagliari muove i primi passi concreti nella costruzione del roster per il campionato di Serie A2 femminile. Dopo aver confermato l’ossatura della scorsa stagione (a partire dalla regista Monika Naczk e dall’ala Mounia El Habbab), la società ha rinnovato la fiducia anche a un gruppo di giovani già impiegate con responsabilità importanti (Pasolini, Gallus, Anedda). Ieri è arrivato anche il primo innesto: si tratta della lunga Caterina Mattera, classe 2001, in arrivo da Vicenza. Nella scorsa stagione ha chiuso con una media di 6,5 punti, 7,3 rimbalzi e 1,7 assist, risultando tra le protagoniste della salvezza della Velcofin.

Anche il San Salvatore Selargius lavora al completamento del roster, con le conferme delle giovani Alice Corongiu, Valentina Porcu ed Elisa Lapa, tutte cresciute nel vivaio di viale Vienna.

Rebound da record

Ha chiuso con numeri importanti la quinta edizione di Rebound Street, manifestazione dedicata alla cultura urbana ospitata al PalaPirastu di via Rockefeller. L’evento ha visto la partecipazione di 68 squadre al torneo di basket 3x3 e ha messo al centro il valore dell’inclusione: atleti con disabilità sono stati coinvolti tanto nelle competizioni quanto nell’organizzazione.

Tra le novità, l’introduzione del Baskin, grazie alla collaborazione con alcune associazioni specializzate. L’iniziativa ha proposto anche skate, street art, breakdance e momenti dedicati alle famiglie. Il tutto in memoria di Piero Rigucci, figura storica del basket isolano.

Non è mancata la parte agonistica: nella categoria Kids ha vinto il Team Piras, tra le Under 14 successi per la Virtus (femminile) e Baci e Abbracci (maschile). Negli Under 16 hanno prevalso Dream Team (femminile) e Calodani (maschile), mentre tra gli Under 18 maschili ha trionfato il Bobo Team. Nelle categorie senior si sono imposti Los Chicago All per l’Old School, Max Team nel Pro Femminile e Four Team nel Pro Maschile.



