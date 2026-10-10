La Virtus cerca con Vicenza i primi punti delle sarde 

Restano ancora a digiuno le formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile. Nelle sfide del sabato cadono in trasferta San Salvatore Selargius, Cus Cagliari e Mercede Alghero, battute rispettivamente da Torino, Sanga Milano ed Empoli.

Un buon primo tempo non è bastato alla Sardinia Rent: dopo aver chiuso i primi dieci minuti in vantaggio (20-17) e aver tenuto botta fino alla pausa lunga, Mura e compagne si sono staccate progressivamente nel secondo tempo sul parquet della Normatempo, nonostante la buona prova di Cutrupi, autrice di 15 punti e 8 rimbalzi (70-53).

Le pesanti assenze di Bovenzi, Nasraoui e Koleva continuano invece a fiaccare il Cus Cagliari, travolto anche al PalaGiordani di Milano dal Sanga (76-39). Mai in partita le universitarie, che si sono staccate nettamente già nel primo quarto incassando un break di 25-6. Nessuna delle giocatrici a disposizione di coach Xaxa è riuscita ad arrivare in doppia cifra.

Mastica amaro anche la Mercede Alghero, travolta a Empoli dall’Use Rosa (79-44). Le catalane di Monticelli non sono mai riuscite a reggere la forza d’urto delle toscane, che hanno messo le cose in chiaro dal primo tempo, doppiando le rivali sul 50-25. Vani gli 11 punti e gli 8 rimbalzi di Tijana Mitreva.

Le speranze di risollevare le sorti della pattuglia isolana nel torneo cadetto sono ora nelle mani della Sardegna Marmi Cagliari, che questo pomeriggio (ore 18) ospita Vicenza al PalaRestivo.

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