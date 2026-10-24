La Virtus batte Selargius nel primo derby di A2 donne 

Si conclude con un dominio a tinte biancoblù il primo derby sardo in A2 Femminile. Al PalaRestivo, la Sardegna Marmi Virtus Cagliari schianta la Sardinia Rent San Salvatore Selargius (64-46) e fa sua la seconda vittoria stagionale.

A dispetto del largo gap maturato alla sirena, nei primi 20 minuti la sfida è stata equilibrata: l’argentina Fiorotto (20 punti alla sirena) ha permesso al San Salvatore di reggere il ritmo delle avversarie fino alla pausa lunga (27-26). Al rientro in campo, però, lo spartito è cambiato: la Virtus ha stretto le maglie in difesa, piazzando un break di 16-5 nel terzo quarto che ha indirizzato la sfida. La squadra di Staico è volata fino al +21 e non si è più voltata indietro, costringendo le selargine alla quarta sconfitta consecutiva. In casa Sardegna Marmi si è messa in evidenza la lunga Mattera, autrice di 14 punti. Bene anche l’attesa ex Ceccarelli (3/5 dall’arco). Assieme alla Sardinia Rent, resta al palo anche il Cus Cagliari, battuto a Sa Duchessa da Alpo (56-45). I rientri di Bovenzi, Nasraoui e Koleva non sono bastati alla squadra di Xaxa, sotto in doppia cifra già a metà gara. Nel secondo tempo le universitarie hanno moltiplicato gli sforzi per ribaltare la sfida, ma le venete, guidata dall’ottima Peresson (12 punti e 14 rimbalzi) hanno rispedito al mittente ogni tentativo. Vane le prestazioni in doppia cifra di Nasraoui (11 punti) e Baraldi (10). Altra severa sconfitta, infine, per la Mercede Alghero, travolta al PalaManchia da Frascati (100-56). Partita senza storia: trascinate dalla prova monstre di Toyounon (39 punti con un solo errore), le laziali hanno dominato fin dalle prime battute, sfiorando il +40 già alla pausa.

B Interregionale

Oggi, intanto, tocca alle sue squadre sarde di B Interregionale, entrambe in trasferta: alle 17 Sennori affronta il Bocconi Milano, mentre alle 18.30 l’Esperia Cagliari è di scena a Pavia.



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