«La violenza non avrà spazio nelle nostre comunità»  

Una bomba potente che deflagra all'ingresso di una casa comunale ferisce un’intera regione. Orrore e sdegno per l’ordigno di Ottana, e solidarietà per Franco Saba, Giunta e Consiglio – dieci giorni dopo le minacce di morte al sindaco di Lanusei – arrivano da tutti i sardi perbene e dalle alte cariche politiche.

Di «vile attacco alla comunità tutta», parla la neo governatrice Alessandra Todde, «la violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità. Esprimo vicinanza al sindaco e ai cittadini di Ottana».

L’allarme sicurezza

Il leader del Pd Piero Comandini mette l’accento sul problema sicurezza e ricorda anche il recente episodio in Ogliastra: «Quando gli amministratori locali sono vittime di intimidazioni e attentati, indirettamente viene colpito tutto il territorio e si instaura un clima di paura. Si è più volte e in diverse sedi affrontato il tema della sicurezza, ma ora è arrivato il momento di individuare, in sinergia con le istituzioni, le migliori strategie per porre fine a questo Far West».

Sempre dal Pd, dai parlamentari Silvio Lai e Marco Meloni, arrivano parole di condanna sull’operato dell’esecutivo. «Farebbe bene il Governo a mantenere le tante promesse sul fronte della sicurezza che sono rimaste solo negli impegni elettorali», avverte il deputato Lai. «Il Governo non sembra in grado di tutelare l'ordine pubblico e gli amministratori locali, mentre si occupa di perseguitare cortei studenteschi o poveri migranti che fuggono dalle guerre. Una bomba che esplode sulla porta del Municipio è una sfida alla democrazia e va respinta in tutti i modi».

Sottolinea il senatore Meloni: «Oltre alla solidarietà sono necessari fatti concreti. Da mesi chiedo invano al ministro dell’Interno Piantedosi di assumersi l’impegno di difendere chi guida i nostri comuni e di occuparsi di questo opprimente clima di intimidazioni e violenza contro gli amministratori locali dell’Isola».

Sinistra Futura si chiede in quale contesto ci si ritrovi a vivere, con persone che non hanno a cuore la gestione del bene pubblico. Siamo fermamente convinti che questi atti siano campanelli d'allarme che richiamano la politica a un maggiore impegno civico sul territorio».

L’attenzione dello Stato

Il coordinatore regionale di Forza Italia, il deputato Pietro Pittalis, sottolinea l’episodio «grave e inquietante, che fa seguito ad altri preoccupanti atti intimidatori contro i sindaci di Oniferi e Lanusei» e sollecita «un’attenzione ulteriore da parte del ministro dell'Interno affinché lo Stato risponda con fermezza a fatti così allarmanti».

Così l’altro parlamentare azzurro, Ugo Cappellacci: «Ancora una volta ci troviamo dinanzi a un gesto vigliacco con il quale gli autori si pongono al di fuori dalla normale dialettica democratica. Sono certo che il sindaco e tutto il paese sapranno rispondere con coraggio e determinazione a questo vile attentato».

Violenza e coraggio

Il deputato di FdI Salvatore Deidda si augura «che i responsabili vengano puniti severamente».

Il deputato della Lega Dario Giagoni si dice «assolutamente certo che la paura e la violenza non potranno mai fermare la voglia di lottare con coraggio al servizio della propria gente, non potranno mai superare la buona volontà dei cittadini onesti che guardano all'operato delle amministrazioni con speranza e fiducia». (cr. co.)

