La violenza nello sport, dati allarmanti 

Le testimonianze dell’arbitro di calcio Federica Pilia e dell’atleta paralimpico Giovanni Pilia hanno impreziosito un convegno di prim’ordine. In tanti ieri hanno partecipato all’incontro “La violenza nello sport: affrontarla per raggiungere il benessere” svolto all'hotel Mistral 2 e promosso dall'Ordine regionale delle psicologhe e degli psicologi nell'ambito delle “Settimane del benessere psicologico in Sardegna 2023”. A fare gli onori di casa Angela Quaquero, presidente dell'Ordine, che dopo l’intreduzione ha dato la parola a Gianna Manca, psicologa e docente di coaching all’Università di Verona.

Un dato allarmante: su circa 1.400 atleti intervistati 4 minori su 10 hanno dichiarato di essere stati vittime di abusi nel mondo dello sport prima dei 18 anni. «La violenza nello sport è l’esatto contrario dello sport – ha dichiarato Quaquero – Lo sport deve unire le persone, integrare gli atleti con gli altri. Mentre la violenza è discriminazione, offesa, abuso che crea nemici e non avversari». La presidente dell’Ordine ha anche offerto dei suggerimenti: «Bisogna riconoscere subito la violenza. È quindi un fatto percettivo ed ecco perché ce ne occupiamo noi, psicologhe e psicologi: dobbiamo imparare a riconoscere la violenza e aiutare gli altri a comprenderlo». ( m. g. )

