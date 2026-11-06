«La violenza è un’eredità collettiva» “Medea Killer” nell’inferno del mito 

In cartellone questa sera alle 21 alle Saline di Cagliari, “Medea Killer” apre la stagione di teatro contemporaneo di Akròama. Il testo di Patrizia Filia e Lelio Lecis, che cura anche regia e messinscena, vede Tiziana Martucci indossare i panni del mito per restituirlo al presente.

Tiziana Martucci, chi è la sua Medea?

«Medea non è solo una donna che ha ammazzato i suoi figli per vendicarsi contro suo marito, più o meno questo è quello che universalmente noto. Quello che noi andiamo a sottolineare è che lei non ha ucciso solo i suoi figli, ma anche Apsirto, suo fratello, ha ucciso lo zio di Giasone e la nuova moglie di lui. Quindi il mito è molto più complesso di come viene tramandato; si è voluto mettere l'accento su una civiltà governata da riti pagani, come il rito al Sole. Medea, ancella ancora giovane e vergine, purissima, viene scelta per compiere il sacrificio di sangue verso un altro essere umano. Ed è così che scopre il piacere che può dare uccidere».

Non si corre il rischio di raccontarla semplicemente come una sanguinaria?

«Medea avrebbe preferito dedicarsi ai riti lunari, ma è la società che la sceglie e la inizia a quelli solari».

Dunque Medea è frutto di una società che coltiva la violenza come statuto?

«Era il sacerdote che ti sceglieva, e che ti indicava come compiere il rito. Quindi sì, a mio avviso questo è uno dei temi: quali sono le tradizioni che tramandiamo? Gli insegnamenti che accettiamo con le bende agli occhi perché fanno parte della nostra storia? “Questa era la mia vita, anno dopo anno, stagione dopo stagione, cerimonia dopo cerimonia” dice nel testo Medea».

Da un punto di vista estetico, come l’avete resa?

«I bellissimi costumi di Marco Nateri sono atemporali, perché Medea potrebbe avere 2000 anni o essere ambientata ai giorni nostri. Peraltro, indosso lenti bianche, che da un lato potrebbe sembrare tolgano espressività allo sguardo ma dall’altro aiutano a comunicare come lei sia imprigionata nell’inferno del suo stesso mito».

Quanto è stato difficile trovare in lei le motivazioni per darle vita sul palco?

«Io cerco una spontaneità nel testo, tendo a essere molto precisa e dunque anche le virgole contano e vanno interpretate. Questo lavoro è stato particolarmente complesso perché con Elio, le primissime settimane, non ci stavamo capendo: mi chiedeva naturalezza però mi riempiva di paletti, e io dicevo “ma come faccio?” Lo ringrazio di aver insistito, perché siamo giunti a una naturalezza che, attraverso il minimalismo gestuale, produce una notevole potenza di linguaggio».

È forse proprio in questa sottrazione che il mito ritrova la sua forza, perché la “Medea Killer” di Akròama non sembra chiedere assoluzione né comprensione, quanto costringerci a guardare oltre l’orrore dei suoi delitti, là dove la violenza cessa di essere scelta individuale e diventa eredità collettiva. E ci interroga su quanto di ciò che consideriamo mostruoso sia stato, prima ancora, tramandato come sacro.

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