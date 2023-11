La violenza della giustizia lenta 

La guerra dei dieci anni (nelle aule dei tribunali) per poter dare un futuro sereno ad una figlia. La combatte una donna che cerca una sentenza, un’ordinanza, uno straccio di provvedimento della magistratura per mettere dei punti fermi in una vicenda iniziata nel 2014. Una relazione sentimentale diventata angosciosa attesa della sua fine, sotto ogni punto di vista. La protagonista di questa storia è una infermiera che ieri mattina ha avuto l’ennesimo rinvio del processo nel quale è parte civile. Per tutelare lei e la sua bambina ha denunciato il compagno (ora ex) che nel 2015, secondo la Procura di Tempio, ha picchiato la figlioletta di poco più di un anno, facendola finire in Pronto Soccorso. I fatti sono avvenuti a Olbia, ora la donna ha lasciato la città gallurese, anche per proteggere se stessa e la figlia. A distanza di quasi dieci anni dai fatti non ci sono punti fermi, nel processo penale (dove addirittura si è ancora in attesa di una sentenza di primo grado) e nelle cause civili scaturite dalla vicenda. Niente di niente.

«Aspetto risposte»

Esmeralda (45 anni, sarda, il nome è di fantasia) dice: «È accettabile che una donna, con uno stipendio da lavoro dipendente, una figlia da allevare, debba affrontare dieci anni di processi per avere giustizia. E io solo ora ho un’occupazione stabile, ma non è sempre stato così. Il processo penale a Tempio è stato rinviato per l’ennesima volta e la prescrizione sta per cancellare il reato di maltrattamenti». In realtà la situazione è anche peggiore, non c’è solo il tema della prescrizione. Infatti, il processo sta slittando da anni perché l’uomo accusato di maltrattamenti non è reperibile e le notifiche non vanno a buon fine. Il fatto è che, al di la della prescrizione, c’è il problema della riforma Cartabia. Infatti, se l’imputato non dovesse essere rintracciato il processo sarà congelato e il reato estinto, a meno che il destinatario degli atti non venga rintracciato in un arco temporale di dieci anni, Nel frattempo il processo non si celebra. Dice Esmeralda: «Mi rivolgo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e al presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo. Per favore, pensate alle vittime, pensate alle donne che non possono permettersi un avvocato, pensate ai bambini. Io sto aspettando risposte sull’affidamento di mia figlia».

