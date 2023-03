«La violazione è minima», il giudice non concede il sequestro della palazzina 

«La richiesta del Pubblico Ministero è molto puntuale e approfonditamente motivata. Tuttavia si deve ritenere che le violazioni di legge siano in parte sussistenti e in parte no, e che anche le violazioni riscontrabili non siano tali da giustificare un sequestro penale alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità». Il giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo del palazzo in costruzione in via Dei Tritoni, sollecitata dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza i reati di falso, violazioni paesaggistiche e ambientali e corruzione.

L’ipotesi della Procura e del Nucleo investigativo del Corpo Forestale è che parte dell’edificio (il cui cantiere è stato avviato nel 2020) abbia sla linea di inedificabilità dettata dal piano paesaggistico, vista la presenza del mare e delle saline, ma anche che la data di approvazione del progetto in Municipio sia stata modificata. Cinque le persone che erano state iscritte nel registro degli indagati: il proprietario del terreno, Alfredo Ciani, i titolari dell’impresa id costruzioni Tomasi edilizia che l’hanno acquistato (i fratelli e soci Simone e Francesca Argiolas) e i funzionari comunali Robertino Meloni e Salvatore Farci. A difenderli ci sono gli avvocati Bebetto Ballero, Maurizio Scarparo, Basilio Brodu e Marcello Mereu.

Per il Gip non basta che vi siano delle violazioni, ma queste devono avere un «certo rilievo». «Altrimenti», scrive il giudice Altieri, «si manifesterebbero criticità sia sotto il profilo della tassatività, perché il processo penale si trasformerebbe in una sede di verifica della legittimità amministrativa degli atti, sia dell'offensività». Nel caso della palazzina in costruzione in via dei Tritoni, si legge nel provvedimento, la violazione dei parametri volumetrici sarebbe del 2,5%, ma con una tolleranza di legge del 2%. La violazione, dunque, sarebbe dello 0,5%. «Si tratta di una violazione minima, tra l’altro facilmente eliminabile», conclude il giudice, «che non appare idonea a compromettere in modo sensibile gli interessi protetti dalla normativa urbanistica». Da qui la decisione del Gip di non concedere al pm il sequestro.

RIPRODUZIONE RISERVATA