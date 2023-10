La Viola va di fretta. Ma quanti errori 

Fiorentina 3

Cagliari 0

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan (47' st Mandragora); Brekalo (19' st Kouamé), Bonaventura (19' st Infantino), Gonzalez (19' st Ikoné); Beltran (29' st Nzola). In panchina Christensen, Martinelli, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Comuzzo, Barak, Amatucci. Allenatore Italiano.

Cagliari (4-4-2) : Radunovic; Hatzidiakos (29' st Obert), Wieteska, Dossena, Augello; Zappa (29' st Di Pardo), Makoumbou, Deiola (1' st Prati), Nandez; Petagna (29' st Pavoletti), Shomurodov (1' st Oristanio). In panchina Scuffet, Aresti, Goldaniga, Viola, Sulemana, Azzi, Luvumbo. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : 3' Gonzalez, 21' Dossena (autorete); nel st 49' Nzola.

Note : ammoniti Infantino e Pavoletti. Angoli 4-2 per la Fiorentina. Recupero 3' e 4'.

Firenze. Non segna, non mette paura, non vince. Il Cagliari perde anche a Firenze, poteva starci ma con certi regali, per gli altri diventa tutto più facile. Un tempo è sempre degli avversari, nell’altro il Cagliari sembra anche dignitoso, cerca di costruire e di finalizzare, sebbene i risultati siano modesti. E il risultato, quello vero, era già in ghiacciaia.

In avvio non c’è il quinto moro Luvumbo. Affaticamento, lo sapevamo, ma vederlo in panca che dispiacere. La rivincita dei senatori: c’è Radunovic, Wieteska e Hatzidiakos a dare manforte a Dossena in difesa, in mezzo Nandez e Deiola con il confermato Makoumbou, sulle fasce Zappa e Augello, davanti i colossi Petagna e Shomurodov. Un’altra delle formazioni di sir Claudio, che all’ingresso in campo si prende un applauso da brividi. Fiorentina che mentre i panchinari si stanno accomodando, ringrazia la difesa del Cagliari e passa. Non è possibile: Radunovic in uscita colpisce Dossena, la palla cade in area piccola e Nico Gonzalez la butta dentro.

Quattro-tre-tre viola, con Bonaventura e Artur che creano gioco, innescando le fasce. Poi la gaffe, clamorosa, della Fiorentina all’8’: retropassaggio disgraziato di Milinkovic, Nandez è lì, supera anche Terracciano ma il suo tocco è debole e salva Kayode in corner. Peccato. Nandez è una furia, in mezzo, attacca chiunque. Non Kayode, che parte dalla sua metà campo, supera tutti e consegna un pallone invitante a Gonzalez, sinistro e palla a lato.

Il Cagliari tiene la palla 5 secondi al massimo, poi la sfera cambia proprietario. Al 21’, il secondo colossale pasticcio consegna la partita nelle mani della Fiorentina: Deiola perde una palla sciocca nella sua trequarti, ne approfitta Duncan e serve a Kayode che sfila sulla destra, Deiola non lo segue e il ragazzo di Borgomanero indirizza il pallone in area, Dossena la tocca il tanto per mettere fuori causa Radunovic, un disastro.

La Viola gioca sul velluto, c’è tranquillità anche sugli errori, la squadra di Italiano arriva in porta con una facilità che disarma. Come al 26’ con Nico. Risponde Petagna con un debolissimo colpo di testa subito dopo, azione combinata Nandez-Zappa. Ancora Cagliari, buon fraseggio Augello Shomu, l’uzbeko cerca il palo alla sinistra di Terracciano ma senza precisione. E alla mezz’ora la partita si spegne di intensità, si capisce il motivo.

Il Cagliari, superato lo choc, prova a far capire di esserci, ma senza stupire. Sui monitor, in tribuna, rimbalza la faccia da funerale di Ranieri. Si chiude con un altro errore di Petagna.

Il secondo tempo

Oristanio per Shomurodov, Prati - finalmente lo rivediamo - per Deiola. Prima azione rossoblù (della partita) al 46’, un corner di Augello trova Dossena di testa, alto. La ripresa è un’altra cosa, finirà male ma si intravede qualche idea. Oristanio prova dal limite a chiudere una triangolazione, palla frenata da un avversario. I rossoblù sembrano più sereni, la Fiorentina si limita al controllo, Bonaventura - è umano - commette il primo errore. Ma è un’altra partita: Oristanio crea, Prati comincia bene, Petagna - imbeccato da Prati - prende la traversa, ma era fuorigioco. Triplo cambio di Italiano: fuori Brekalo, Bonaventura e Gonzalez, dentro Infantino, Kouamè e Ikonè. Nel recupero, l’incredibile errore di Wieteska, che si fa superare dal pallone e regala la gloria a Nzola, che segna di “scavetto” solo soletto. Come il Cagliari, lì in fondo.

