La villetta è diventata una discarica 

Della splendida villa abitata negli anni Settanta e Ottanta oramai sono rimaste solo le mura esterne, il giardino è un cumulo di rifiuti ed erbacce dove qualcuno anni fa ha abbandonato addirittura un’auto: per risolvere questa situazione di degrado, i residenti del condominio di Torre degli Ulivi A chiedono l’intervento del Comune.

La denuncia

La casa nei giorni scorsi è stata occupata abusivamente da una coppia, che si è introdotta all’interno della proprietà approfittando di un buco nella recinzione: una situazione che ha costretto l’amministratore del condominio, Daniele Ariu, a presentare una denuncia contro ignoti ai carabinieri. La villa è priva di energia elettrica, non ha più i collegamenti idrici e fognari ed è ormai priva di infissi: difficile capire come si possa vivere in un contesto simile.

«Quella casa non è più né agibile né abitabile, oltre agli impianti mancano pure le mattonelle – spiega Daniele Ariu -, era stata costruita da un gioielliere cagliaritano, per poi passare nelle mani di un altro proprietario, e infine di una società con sede a Panama, con la quale è impossibile riuscire a mettersi in contatto. Ragazzini curiosi per anni l’hanno vista come una casa stregata, qualche tossico e un altro inquilino abusivo: da oltre vent’anni quella villa ha attirato l’attenzione di più persone. Tramite un avvocato stiamo cercando di ottenerne la custodia, solo così potremmo evitare nuove occupazioni abusive, e disinnescare quella bomba ecologica costituita da rifiuti di ogni genere ed erbacce che rischiano di innescare incendi».

Il quartiere

La situazione mette in apprensione soprattutto i proprietari delle abitazioni che confinano con la grande villa, preoccupati che la nuova occupazione possa trasformare il giardino in una discarica a cielo aperto. «L’ultima persona che l’ha occupata – racconta Ariu -, aveva riversato in quella proprietà tutto il mobilio della casa che aveva lasciato e ha abbandonato pure un’auto. Oltre a mancare luce, acqua e fogne, il problema è come queste persone smaltiranno i rifiuti prodotti: i residenti sono preoccupati».

La vice sindaca, Silvia Sorgia, spiega come il Comune si stia impegnando per risolvere il problema: «Ne abbiamo parlato con la segretaria comunale e con la comandante dei vigili, cerchiamo di capire come intervenire per restituire il decoro a quella zona, il problema oltre ad essere di carattere sociale - perché delle persone non possono vivere in un contesto simile – è anche igienico-sanitario».