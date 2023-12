La villetta confiscata ospiterà madri e bimbi in difficoltà 

La villetta de Sa Insertura, che un tempo ospitava prostitute slovacche, è stata confiscata alla criminalità organizzata. Verrà restituita alla collettività, destinandola ad alti scopi sociali. La cerimonia si terrà alle 10.30 di oggi nella Prefettura di Nuoro. L’assegnazione dell’edificio, da una decina d’anni ascritto al patrimonio comunale, è stata disposta con decreto del direttore dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati in favore della Fondazione Domus de Luna. L’associazione, capofila di un raggruppamento di imprese con sede a Cagliari, utilizzerà la casa per interventi dedicati all’accoglienza e cura di minori fuori famiglia e di madri con bambini in situazioni di difficoltà. (ro.se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA