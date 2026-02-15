La villamarese frena ma resta in vetta 

Nella seconda giornata di ritorno dell’Over 43 della Uips la capolista Polisportiva Villamarese 2023 rallenta con la WS10 Senorbì: la doppietta di Boi non basta a piegare i rosaneri, in rete con Nossardi e Lonis.

Così accorcia il Real Putzu, che nell’anticipo di venerdì ha travolto la Monreale (6-1): le doppiette di Usala e Corona e le firme di Usai e Schirru hanno reso inutile il gol biancorosso di Marras. Si conferma al terzo posto l’Ales grazie al 2-0 inflitto agli Amatori Guspini. Rinviata Polisportiva Isili-Sant’Andrea Frius. Ha riposato il Seddori.

Rallenta anche la capolista dell’Over 30: l’Atletico Capoterra 2025 (con Lussu e Pala) non va oltre il 2-2 con il Real Cocciula (reti di Salonis e Melis) ma mantiene il primato. Consolida il secondo posto la Nino Disario Villacidro (3-1 sulla Crescenzi Sport). Porcu (su rigore) e Tolu invece regalano il successo al Real Putzu per 2-1 sul Cagliari 2007. Termina 1-1 Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes-Aek Kasteddu. Turno di riposo per la Futura 2000 Villasor.

RIPRODUZIONE RISERVATA