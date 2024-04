La Villacidrese vuole ripartire dal suo Comunale 

Villacidro. Programmazione. Ecco la parola chiave alla Villacidrese dopo la retrocessione. Il presidente Matteo Marrocu e il tecnico Renato Incani stanno già guardando al futuro, che vedrà la squadra disputare il campionato di Promozione dopo tre stagioni in Eccellenza.

Un’annata iniziata male, con i gialloblù costretti a giocare su campi lontani a causa della chiusura del Comunale per lavori, e finita peggio, con l’addio al massimo torneo regionale domenica dopo la sconfitta a Sassari contro il Li Punti. La squadra è sempre stata nelle retrovie: mancano due partite e sinora su 30 gare ne ha vinte 4, pareggiate 9 e perse 17, segnando 20 gol e subendone 48. Un bottino troppo scarno per mantenere la categoria. Ottobre e febbraio sono stati i mesi cruciali. Sei mesi fa sono arrivate la separazione dal direttore generale Amedeo Danilo, figura di spicco nell’organigramma societario, e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bosa, rivale per la lotta salvezza, nel doppio confronto dei quarti di finale. Poi il 18 febbraio l’ennesima sconfitta (1-5 contro il San Teodoro) ha spinto l’allora tecnico Graziano Mannu a una seria riflessione e, pochi giorni dopo, alle dimissioni.

A verdetto ormai maturato è tempo di pensare al futuro. Stando coi piedi per terra. «Il ripescaggio è impossibile, è un’utopia», sottolinea subito il presidente Matteo Marrocu. Mentre l’allenatore Renato Incani spiega di essere «arrivato in corso d’opera, ma la società mi ha reso subito partecipe dei problemi ed eravamo consapevoli del possibile epilogo. Siamo caduti però non tutto è perduto, dobbiamo riorganizzarci e riprogrammare. Abbiamo avuto l’ufficialità che il Comunale è pronto. Il nuovo stadio è bellissimo, il più bello del Medio Campidano. Ci servirà per ripartire con più entusiasmo». Tristezza è il sentimento principale del capitano Salvatore “Totò” Bruno: «È la mia sensazione. Non è un alibi ma il fatto di non esserci allenati e di non aver giocato le partite nel nostro stadio ha influito, perché ci è mancato il calore del pubblico». Ora testa alle restanti due gare per chiudere bene il campionato, in attesa di calpestare quanto prima il nuovo manto erboso e di vedere le tribune piene di tifosi. Il Comunale è la chiave per ripartire.