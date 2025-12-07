VaiOnline
Coppa Italia C1.
08 dicembre 2025 alle 00:45

La Villacidrese vola in semifinale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Spettacolo e gol a raffica nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C1. Le sfide del turno hanno delineato il quadro delle final four, con conferme attese e qualche sorpresa significativa.

La Villacidrese Calcio firma il risultato più netto della giornata travolgendo l’Oristanese per 10-1: una prova di forza impressionante che ribadisce l’ambizione della formazione gialloblù, apparsa in controllo totale dal primo all’ultimo minuto, come già capitato nella gara della fase a gironi finita con una vittoria per 7-2.

Match ricco di emozioni anche a Serramanna tra C’è Chi Ciak e Ichnos Sassari, con i padroni di casa che conquistano il pass qualificazione imponendosi 5-4 al termine di una sfida tiratissima. Entrambe si sono mostrate valide squadre, ma la squadra allenata da Perra ha dato qualcosa di più, conquistando la vittoria davanti al proprio pubblico.

Colpo esterno dell’Atletico Sestu, capace di espugnare il campo del Domus Futsal Perdaxius con un convincente 5-3. La squadra sestese ha costruito il successo grazie a una prestazione lucida e concreta, respingendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa.

Infine, continua il percorso della Fanni Futsal Sassari, che supera Decimo Futsal con il punteggio di 5-3, confermando solidità e qualità nella gestione dei momenti decisivi.
Ora lo sguardo si sposta sulla final four, in programma a inizio gennaio e dove le quattro protagoniste si contenderanno la coppa regionale. Sabato invece torna il campionato. (lu. b)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 