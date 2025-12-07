La Villacidrese vola in semifinale 

Spettacolo e gol a raffica nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C1. Le sfide del turno hanno delineato il quadro delle final four, con conferme attese e qualche sorpresa significativa.

La Villacidrese Calcio firma il risultato più netto della giornata travolgendo l’Oristanese per 10-1: una prova di forza impressionante che ribadisce l’ambizione della formazione gialloblù, apparsa in controllo totale dal primo all’ultimo minuto, come già capitato nella gara della fase a gironi finita con una vittoria per 7-2.

Match ricco di emozioni anche a Serramanna tra C’è Chi Ciak e Ichnos Sassari, con i padroni di casa che conquistano il pass qualificazione imponendosi 5-4 al termine di una sfida tiratissima. Entrambe si sono mostrate valide squadre, ma la squadra allenata da Perra ha dato qualcosa di più, conquistando la vittoria davanti al proprio pubblico.

Colpo esterno dell’Atletico Sestu, capace di espugnare il campo del Domus Futsal Perdaxius con un convincente 5-3. La squadra sestese ha costruito il successo grazie a una prestazione lucida e concreta, respingendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa.

Infine, continua il percorso della Fanni Futsal Sassari, che supera Decimo Futsal con il punteggio di 5-3, confermando solidità e qualità nella gestione dei momenti decisivi.

Ora lo sguardo si sposta sulla final four, in programma a inizio gennaio e dove le quattro protagoniste si contenderanno la coppa regionale. Sabato invece torna il campionato. (lu. b)

