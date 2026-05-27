VaiOnline
Promozione.
28 maggio 2026 alle 00:06

La Villacidrese “tifa” gli isolani per riprendersi l’Eccellenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una squadra in attesa. È il destino attuale della Villacidrese, per la quale – dopo la sconfitta in finale playoff di Promozione col Bonorva – la strada per tornare in Eccellenza passa da un’altra squadra: l’Ilvamaddalena. Il club del Medio Campidano si augura che gli isolani vincano gli spareggi per la Serie D, in modo da diventare in automatico la sedicesima squadra avente diritto del massimo torneo sardo.

«Siamo fiduciosi che l’Ilva possa farcela», si augura Matteo Marrocu, presidente della Villacidrese. «Speriamo che da qui a 20 giorni ci siano buone notizie, per noi e per loro. La stagione, intanto, la ritengo positiva sotto tanti punti di vista. Avevamo costruito una squadra per vincere, ma non si può parlare di fallimento: siamo stati anche un po’ sfortunati, per i tanti infortuni, e negli ultimi 10 anni di Villacidrese questa è tra le squadre che hanno giocato meglio. Siamo contenti che molti giocatori si siano trovati bene: a breve costruiremo la nuova rosa».

Gli spareggi nazionali di Eccellenza dell’Ilva interessano, a cascata, anche tutti i club impegnati nei playoff di Prima e Seconda Categoria. Rispetto alla Promozione, dove il Bonorva ha già potuto festeggiare l’accesso in Eccellenza, vincerli non dà di diritto il salto di categoria: i ripescaggi si attivano solo in caso di posti liberi (uno, eventualmente, lo lascerebbe l’Ilva in D). «Vogliamo partecipare all’Eccellenza per meriti nostri e non per difficoltà altrui: le abbiamo già passate e non le auguriamo a nessuno», conclude Marrocu. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Il soffio bollente dell’anticiclone anticipa l’estate di tre settimane

Ponte del 2 giugno: temperature verso i 40 gradi in Sardegna 
Sara Marci
Amministrative 2026

Nuovo sindaco a Uta, Mua, Ladu e Angioni: chi al posto di Porcu?

Il parco naturalistico e il carcere  al centro della campagna elettorale 
Lorenzo Ena
Le donazioni

Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record

Buoni risultati per Fondazione autismo e Domus de luna. Comuni, primo Cagliari 
Antonio Masala
L’esercitazione

L’occhio di Grifone, una mano dal cielo per i più deboli

A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero 
Simone Loi
Regione

«I fondi Ue per l’Isola diminuiranno»

Allarme del Pd: il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo 
Camera

Legge elettorale, stretta del centrodestra

Testo in aula dal 26 giugno. L’ira del Campo largo: impediscono il confronto 