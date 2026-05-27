La Villacidrese “tifa” gli isolani per riprendersi l’Eccellenza 

Una squadra in attesa. È il destino attuale della Villacidrese, per la quale – dopo la sconfitta in finale playoff di Promozione col Bonorva – la strada per tornare in Eccellenza passa da un’altra squadra: l’Ilvamaddalena. Il club del Medio Campidano si augura che gli isolani vincano gli spareggi per la Serie D, in modo da diventare in automatico la sedicesima squadra avente diritto del massimo torneo sardo.

«Siamo fiduciosi che l’Ilva possa farcela», si augura Matteo Marrocu, presidente della Villacidrese. «Speriamo che da qui a 20 giorni ci siano buone notizie, per noi e per loro. La stagione, intanto, la ritengo positiva sotto tanti punti di vista. Avevamo costruito una squadra per vincere, ma non si può parlare di fallimento: siamo stati anche un po’ sfortunati, per i tanti infortuni, e negli ultimi 10 anni di Villacidrese questa è tra le squadre che hanno giocato meglio. Siamo contenti che molti giocatori si siano trovati bene: a breve costruiremo la nuova rosa».

Gli spareggi nazionali di Eccellenza dell’Ilva interessano, a cascata, anche tutti i club impegnati nei playoff di Prima e Seconda Categoria. Rispetto alla Promozione, dove il Bonorva ha già potuto festeggiare l’accesso in Eccellenza, vincerli non dà di diritto il salto di categoria: i ripescaggi si attivano solo in caso di posti liberi (uno, eventualmente, lo lascerebbe l’Ilva in D). «Vogliamo partecipare all’Eccellenza per meriti nostri e non per difficoltà altrui: le abbiamo già passate e non le auguriamo a nessuno», conclude Marrocu. (r. sp.)

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