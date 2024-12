La Villacidrese sogna in grande 

Villacidro. Un biennio importante a Malta nel “Melita Football Club” come primo allenatore della Under 19 e secondo allenatore della prima squadra; quindi un quinquennio al Cagliari Calcio alla guida di diverse formazioni nazionali del settore giovanile come primo e secondo allenatore (Under 14, Under 16 , Under 17), diventando poi collaboratore tecnico in Primavera e prima squadra. Un curriculum più che rispettabile per Alberto Piras, neo giovane tecnico della Villacidrese (in Promozione), che tra l’altro ha fatto un’ottima impressione al presidente Matteo Marrocu grazie al netto successo (4-0) al suo esordio in panchina con i colori gialloblù domenica scorsa in casa contro il Selargius. «Non è il sistema di gioco che mi guida ma come lo si interpreta», la sua convinzione.

L’esordio

Il tecnico non poteva desiderare una “prima” migliore. Al 3’ la squadra era già in vantaggio grazie alla triangolazione tra Cirronis, l’uomo assist Piras e il bomber Ragatzu. Alla mezz’ora il raddoppio con Piras servito da Paulis. Entrambi i gol sono nati da una pressione alta nella metà campo avversaria. E l’allenatore spiega: «La strategia varia di gara in gara e in base all’avversario, al suo sistema di gioco ha, da come interpreta le partite, da quali punti forti e deboli ha». La Villacidrese nel secondo tempo ha retto l’urto di un Selargius voglioso di recuperare, tanto da costringerla a stare bassa nella propria metà campo, poi ha ripreso in mano il pallino del gioco e ha dilagato. Al 36’ il 3-0 di Muscas, quindi allo scadere il poker di Pilleri: recupero palla, dribbling, corsa e tiro a giro all’incrocio. Reti arrivate quando la squadra ha cambiato atteggiamento.

I mutamenti

«Nel corso della gara ci sono state alcune trasformazioni nel sistema di gioco rispetto a quello iniziale in base alle esigenze della partita», ha spiegato l’allenatore, «i ragazzi si sono molto applicati nel farlo e sono stati bravi nel sapersi adattare velocemente. In generale cerco di costruire il sistema di gioco in base alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione».

L’obiettivo non dichiarato è riprendere quota e puntare al vertice della classifica, tenuto conto che la Villacidrese la scorsa stagione giocava in Eccellenza. Il tempo per recuperare c’è.

Il campionato

Sabato si scende in campo e al Comunale arriva il Cus Cagliari, diretta concorrente per un posto nei piani alti della classifica: «Mi aspetto dalla squadra le stesse cose che ho chiesto il primo giorno: pensare solo al presente, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, senza fare ragionamenti sulla classifica». Piras ha chiara la strada: «Non è il sistema di gioco che mi guida ma come lo si interpreta».

