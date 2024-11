la villacidrese s’inceppa 

Sant’Elena 0

Villacidrese 0

Sant’Elena (4-3-3) : Celli; Dessì, Angiargia, Pinna, Minerba; A. Pilleri (33’ st A. Piras), Rotaru, Delogu; Ferro (18’ st Pisano), Iesu, D’Agostino. In panchina Serra, Tamburini, S. Saba, M. Saba, Perinozzi, Boi, Nain. Allenatore Rinino.

Villacidrese (4-3-3) : Toro; Mattia Pinna, Porcu, Medda, Saias; Cirronis (18’ st Mboup), Paulis, Muscas (29’ st Lilliu); M. Piras (37’ st Matteo Pinna), Ragatzu, Sheriff. In panchina Ghimici, Pisaneschi, A. Pittau, Cau, S. Pittau, D. Pilleri. Allenatore Incani.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Note : espulsi Rinino al 12’ st, Rotaru e Iesu al 48’ st tutti per doppia ammonizione. Ammoniti D’Agostino, Medda, Paulis, Porcu. Recupero 3’ pt - 4’ st.

Nuovo pareggio per il Sant’Elena, il settimo in dieci giornate: la formazione di Maurizio Rinino continua a muovere la classifica, sono cinque i risultati utili consecutivi. A Mulinu Becciu finisce 0-0 contro la Villacidrese, che rimanda il ritorno alla vittoria in trasferta e ora è a -5 dal Lanusei capolista. Partita combattuta, senza grandi occasioni da gol e dove sono i padroni di casa ad avere le migliori opportunità.

Reti bianche

Si gioca prevalentemente a centrocampo, con il Sant’Elena che a metà primo tempo recrimina per un gol annullato a Ferro su un rimpallo dove l’assistente segnala fuorigioco (i quartesi chiedevano che fosse una giocata ad aver liberato l’attaccante). La Villacidrese, con Ragatzu che ieri non è riuscito a migliorare il suo score nella sfida da ex contro la squadra della sua città, si fa notare con un tiro di Muscas alto.

Nella ripresa bella azione di Iesu, calcia Ferro e una deviazione di un difensore avversario impedisce al pallone di finire in porta. Ancora il Sant’Elena con un colpo di testa di Angiargia su calcio d’angolo che termina di poco a lato. Dall’altra parte sono Ragatzu e Paulis a impegnare Celli con due conclusioni in rapida successione, al 18’ entra anche un altro ex come Mboup (per Cirronis, risultando più offensivo) ma senza riuscire a incidere. La chance migliore per sbloccare lo 0-0 si concretizza a otto minuti dal 90’: su cross colpo di testa da posizione ravvicinata di Iesu, Toro fa un miracolo per mantenere la porta inviolata. Nel recupero espulsi per doppio giallo Rotaru e Iesu ma non cambia la storia del match, con la Villacidrese che sull’ultimo pallone produce solo un corner su cui Celli para in presa alta.

