la villacidrese si congeda con una cinquina 

Villacidrese 5

Atletico Masainas 1

Villacidrese (4-3-1-2) : Puliga (25’ st Piga), Saias, S. Pittau, Mattia Pinna, Porcu, Pilleri (14’ st Ambus), Cirronis, Figus (14’ st A. Pittau), Ragatzu, Paulis (21’ st Cadeddu), Muscas (1’ st Manca). In panchina Lussu, Lilliu, Carta, Matteo Pinna. Allenatore in seconda Trincas.

Atletico Masainas (4-3-3) : Virdis, Capra, Morleo, F. Mura (15’ st Caredda) Todde, Uccheddu, Lindiri (15’ st Zedde) Serigne (33’ st Gessa), Atzori, M. Mura, Cui (26’ st Pistis). In panchina Ballocco, Milia. Allenatore Serra.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 15’ Serigne, 43’ Pilleri, 45’ Figus; nel secondo tempo 9’, 16’ e 35’ Ragatzu.

Note : ammoniti Mattia Pinna, Ambus, F. Mura.

Villacidro. Prima del calcio d’inizio tributo per le 700 partite in carriera di Pierluigi Porcu della Villacidrese. Al quarto d’ora ospiti in vantaggio con una magistrale punizione di Serigne. I padroni di casa pareggiano al 43’ con una botta sotto la traversa di Pilleri e al 45’ la ribaltano con un colpo di testa di Figus. Nella ripresa protagonista Mauro Ragatzu: al 9’ e al 16’ insacca da due passi, poi al 35’ segna un gran gol in rovesciata e porta a casa il pallone.

