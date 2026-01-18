la villacidrese si conferma inarrestabile 

VILLACIDRESE 2

V. B. SANT’ELIA 0

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Lussu, Bellu, Saias, Atzeni, Paulis, L. Muscas, Mereu (22’ st Mascia), Agostinelli (21’ st’ Cirronis), Figus (34’ Pintus), Cappai (8’ st Atzei). In panchina Piga, Doneddu, A. Muscas, Caferri, Cocco. Allenatore Mingioni.

V. B. Sant’Elia (4-4-2) : Santilli, Fofana, Pinna, Sylla (21’ st V. Loi), Cara, Vieira, Ferrer, S. Murgia (27’ st Siddi), Mastropietro (1’ st Oli Oro), Ataldi, Ghiani. In panchina Porceddu, G. Murgia, Melis, Cincotti, D. Loi, Limbardi. Allenatore V. Murgia.

Arbitro : Mugoni di Nuoro.

Reti : 8’ pt Cappai; 20’ st Atzei.

Note : ammoniti Vieira e Fofana.

Villacidro. Continua la corsa inarrestabile della Villacidrese che vince per 2-0 contro il Vecchio Borgo Sant’Elia. Con questo risultato sono nove le vittorie consecutive della squadra di Mingioni che mantiene il primato in classifica del girone (in attesa della partita da recuperare del Guspini). Altri tre punti in cascina dunque per i gialloblù che nonostante non abbiano fornito una prestazione da ricordare, sono riusciti a fermare un ottimo Vecchio Borgo, sceso in campo con ordine e compattezza.

La gara

Gara inizialmente a ritmi molto bassi ma, ad animare il pubblico presente al comunale di Villacidro, ci pensa Roberto Cappai che insacca di testa sul corner battuto da Paulis. Nono centro in campionato per l’ex Carbonia e secondo consecutivo dopo quello a Baunei di settimana scorsa. La reazione del Vecchio Borgo non si fa attendere e al 21’, dal traversone di S. Murgia, Ghiani spedisce a lato di poco. Un’altra chance per gli ospiti arriva dall’incursione di Pinna che dal fondo mette al centro trovando una serie di deviazioni nemiche, ma Riccio respinge prontamente.Ripresa meno ricca di occasioni. La Villacidrese amministra il possesso palla e il vantaggio maturato nel primo tempo. Gli ospiti cercano di guadagnare campo mettendo in campo più fisicità e aggredendo di più gli avversari. Tuttavia, dopo il gol olimpico sfiorato da Paulis direttamente da calcio d’angolo, i gialloblù raddoppiano. Contropiede condotto da L. Muscas che mette al centro per Atzei il quale, davanti a Santilli, non fallisce. Gol che taglia le gambe al Vecchio Borgo e che mette una seria ipoteca sulla gara. Il ritmo si abbassa col passare dei minuti ma la Villacidrese va vicina al colpo del k.o. con Cirronis che colpisce il palo dal limite dell’area sul servizio di Atzei.

