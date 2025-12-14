La Villacidrese si conferma a Oristano 

La nona giornata del campionato di Serie C1 ha regalato gol ed emozioni, con risultati che hanno inciso sulla classifica.

La Villacidrese conferma il primato imponendosi 7-4 sul campo dell’Oristanese. La capolista ha gestito la gara con sicurezza, sfruttando le disattenzioni difensive degli avversari e trovando il gol grazie a Marongiu, Deivison (doppietta), Mirabella, Cossu, Mura, Deiola, Santoni e Rocha, oltre a un autogol, consolidando la vetta del campionato.

Resta in scia l’Atletico Sestu, secondo, che espugna il campo dello ZB Iron Bridge per 5-4 al termine di una sfida intensa.

Prosegue il buon momento dell’Ichnos Sassari, terzo, vittorioso 2-1 sul Decimo, dimostrando solidità difensiva e concretezza in attacco. Netta la vittoria dell’Alghero sul Domus Perdaxius, 10-4. Protagonista della serata Abbadi, autore di quattro gol, supportato dalle doppiette di Capovani e Idili e dai gol di Deligios e Serio, in una prestazione offensiva spettacolare.

Successo anche per il Fanni Futsal Sassari, 6-2 al Cus Cagliari, grazie alle doppiette di Marogna e Galvan, che rilanciano le ambizioni della squadra a metà classifica.

Si chiude con il pareggio 1-1 tra Futsal Villasor e C’è Chi Ciak, un punto che muove la classifica senza cambiare gli equilibri in zona salvezza.

La Villacidrese resta al comando, con Atletico Sestu e Ichnos Sassari pronte a inseguire, mentre il campionato si conferma spettacolare ed equilibrato. (lu. b.)

