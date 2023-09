La Villacidrese piega l’Iglesias  Suella e Muscas sono decisivi  

Iglesias 0

Villacidrese 2

Iglesias (4-4-2) : Esposito, Mastino (26’ st Atzeni), Zedda (20’ st Porru), Bringas (12’ st Isaia), Hundt, Carubini, Caverzan (26’ st Cortes), Kouadio (12’ st Piras), Pavisich, Illario, Castares. In panchina Pilloni, Todde, Filippi, Doneddu. Allenatore Marongiu.

Villacidrese (4-2-3-1) : Cocozza, Aramu, Pittau, La Torre (11’ st Carboni), Mattia Pinna, Bruno, Muscas, Cirronis, Suella (16’ st Lilliu), D. Pinna (35’ st Ariu), Lussu (19’ st Fantasia). In panchina Sitzia, Medda, Matteo Pinna, Canu, Cinus. Allenatore Mannu.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : 3’ pt Suella, 20’ pt Muscas.

Note : ammoniti Lussu, Illario, Hundt, Cirronis. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 250.

Iglesias. La Villacidrese fa festa ad Iglesias nel ritorno di Coppa Italia (0-0 all’andata) imponendosi 2 a 0 sui minerari, apparsi sfilacciati tra i vari reparti e con alcuni giocatori ancora imballati. Il vantaggio porta la firma dell’ex Michele Suella (iglesiente doc) bravo a rubare palla a Zedda e poi a superare Cocozza e depositare in rete. Rabbiosa la sua esultanza dopo il gol. Al 13’ ci prova capitan Illario con una punizione dai 35 metri alzata sulla traversa da Cocozza. Al 20’ un tiro di Suella non trattenuto da Esposito propizia il tocco di Muscas per il raddoppio.

All’8’ della ripresa Hundt ha sulla testa la grande occasione ma sciupa da due passi mentre, su sponda opposta, Pinna sfiora l’incrocio con un sinistro a giro e Carboni, al 34’, impegna Esposito su punizione. L’Iglesias ci prova nel finale con Cortes e Isaia ma senza risultati.

