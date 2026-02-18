VaiOnline
A Sinnai
19 febbraio 2026 alle 00:45

La Villacidrese non molla e resta incollata alla vetta 

Atletico Cagliari 2

Villacidrese 4

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Pani; Aime, Marongiu, E. Secci (38’ st Berlucchi), Porcu; Ricciardi, Sanna (38’ st A. Secci); Cuccu, Vacca (38’ st Saba), Morello (23’ st Balloi); Caddeo (30’ st Montisci). In panchina Polidetti, Arcibeni, Pinna, Virdis. Allenatore Saba.

Villacidrese (4-4-2) : Riccio (13’ st Doneddu); Pinna (13’ st Cappai), Atzeni, Saias, Manca; Mascia (8’ st Mereu), Laconi, Paulis, Caferri; Muscas (23’ st Agostinelli), Atzei (38’ st Melis). In panchina Figus, Bellu, Pintus, Lussu. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : pt 37’ Mascia, 41’ Caddeo; st 4’ Vacca, 19’ Atzei, 26’ Manca, 31’ Cappai.

Note : ammoniti E. Secci, Aime, Vacca.

SINNAI. Al Bellavista di Sinnai blitz della Villacidrese che si impone 4-2 sull’Atletico Cagliari e resta a -1 dalla vetta. Il vantaggio ospite arriva al 37’ grazie a un sinistro di Mascia che si insacca sotto l’incrocio. Al 41’ Secci serve al centro per Caddeo che da due passi trova il pari. In avvio di ripresa il ribaltone, con Vacca che segna per l’Atletico con un destro dal limite dell’area piccola. Al 19’ inizia la rimonta gialloceleste: Manca crossa al centro per Atzei che pareggia. Al 26’ Manca realizza di testa il sorpasso. Al 31’ Cappai segna il gol del definitivo 2-4.

