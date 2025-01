La villacidrese non fallisce il colpo 

Atletico Masainas 0

Villacidrese 1

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Capra, Nicola Uccheddu, Biccheddu, Todde (30’ pt Manuel Mura), Federico Mura, Paolo Uccheddu, Lindiri, Matteo Cosa, Ballocco, Daniele Cosa. In panchina Maccioni, Zedde, Caredda, Cara, Deiana, Pistis. Allenatore Comparetti.

Villacidrese (4-4-2) :

Ghimici, Mattia Pinna, Muscas, Saias, Porcu, Pilleri, Cirronis, Atzei, Piras (20’ st Andrea Pittau), Figus (10’ st Lulliu), Paulis. In panchina Piga, Medda, Matteo Pinna, Ambus, Lussu Simone Pittau, Keità. Allenatore Piras.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 10’ Atzei.

Note : ammoniti M. Cosa, D. Cosa, Bove, Mattia Pinna, Piras .

Masainas . L’anno nuovo inizia nel peggiore dei modi per l’Atletico di Masainas: ennesima sconfitta, stavolta 1-0 contro la Villacidrese, e con pesanti recriminazioni. Sia per il col vittoria degli avversari siglato da Atzei (ci sono dubbi sulla posizione regolare) sia per la caterva di palle gol sciupate anche con l’ausilio della sfortuna. Partono meglio gli ospiti che vanno in vantaggio al 10’ con Atzei ma ci sono proteste per un possibile off side: la difesa ha però il demerito di essersi fermata. Poi l’Atletico (stracolmo di juniores) con M. Cosa e Biccheddu spreca non poche occasioni per il pari: in una circostanza la sfera colpisce la traversa e rimbalza sulla linea: il pari sarebbe stato risultato più equo.

RIPRODUZIONE RISERVATA