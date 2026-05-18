La Villacidrese non demorde: «Ci proviamo» 

Un handicap di due reti, tra l’altro da recuperare in trasferta, è quasi una montagna da scalare. La Villacidrese lo sa, ma il blasone di una squadra che ha scritto pagine importanti del calcio sardo impone comunque di tentare la rimonta. «Le nostre armi sono il bel gioco, la determinazione e la voglia di non mollare mai. Ora abbiamo preso le misure dell’avversario e sappiamo come reagire».

Così Matteo Marrocu, giovane presidente del club del Medio Campidano (in sella da dieci anni), lancia la sfida a una rivale che ha già un piede in Eccellenza e giocherà in casa il secondo tempo di una sfida divisa in due atti. Ospite della trasmissione L’Informatore sportivo su Radiolina, il massimo dirigente rispondendo alle domande di Alberto Masu spiega che «il risultato è pesante, il Bonorva è forte e ben organizzato e lo sapevamo. In queste gare i dettagli fanno la differenza e loro sono stati bravi a segnare due reti sfruttando tre o quattro occasioni. Siamo scontenti per il 2-0 ma contenti per quanto espresso in campo».

L’Eccellenza in ogni caso «per noi non è solo un obiettivo perseguibile ma forse è il traguardo minimo» visto il passato societario, con trascorsi in D e Lega Pro: «Oggi i tempi sono diversi e forse non è nelle nostre corde, ma sognare non costa nulla».

E del resto c’è la possibilità che salgano entrambe le formazioni, perché se l’Ilvamaddalena impegnata da domenica negli spareggi nazionali per la Serie D dovesse vincere si libererebbe un posto in più. «Lo spero per loro», sottolinea Marrocu, «è una società tra le più longeve dell’Isola e ha giocato in quella categoria per due volte nelle ultime tre stagioni quindi potrebbe essere ripescata anche in caso di sconfitta. Noi vorremmo salire per meriti nostri».

Quello attuale tra l’altro «è forse il gruppo più bello da quando sono presidente. Sono ragazzi d’oro, uomini veri e orgogliosamente tutti sardi. Lo dico non perché abbia qualcosa contro gli stranieri, anzi, ma perché è la dimostrazione che si può ancora fare. Sono stati bravi lo staff e il ds a costruire questa rosa».

Pian piano anche il paese risponde. «Quest’anno è arrivato qualcosa in più ma è complicato, siamo un po’ una nobile decaduta. Però domenica lo stadio era pieno, è stato emozionante». Quindi «in ogni caso vedo il bicchiere mezzo pieno. I risultati sono importanti, ma se arrivano e non c’è questa atmosfera non so a quanto servano».

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