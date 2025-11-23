VaiOnline
24 novembre 2025

la villacidrese ingrana la quinta 

La Villacidrese non si ferma più. Nella settima giornata di Serie C1 arriva la quinta vittoria consecutiva per la capolista del massimo campionato regionale, capace di battere 5-0 in trasferta il Domus Futsal Perdaxius con la doppietta di Pistori e i centri di Deivison, Fois e Murtino.

In seconda posizione sale l’Atletico Sestu, che vince 7-3 in trasferta contro il Futsal 4 Mori Villasor grazie alla tripletta di Stefano Soro, alla doppietta di Mattia Soro e alle reti di Spanu e Cogotti. In settimana l’Altetico Sestu aveva annunciato anche il cambio allenatore, dopo lo stop di Nicola Barbieri per motivi personali, con il ritorno di Heder Rufine. Sul campo dell’Oristanese è tornata alla vittoria l’Ichnos Sassari per 5-4 con la tripletta di Bertoletti e i gol di Paganini e Sechi.

È terminata 1-1 la sfida tra il Cus Cagliari e il C’è Chi Ciak: a segno Paderi per gli ospiti e Figus per gli universitari. Successo prezioso per l’Alghero, che supera 5-3 la Fanni Futsal Sassari agganciandola in classifica grazie alla tripletta di Abbadi e ai gol di Serio e Catogno. Sorride anche il Decimo con il 6-2 sul campo dello ZB Iron Bridge firmato dalle doppiette di Piras e Pilloni e dai gol di Mereu e Carletti.

In C2 vittoria esterna del Sarfut21 per 2-0 sulla Mediterranea. Successi interni per Malasainas (7-3 sul Cus Sassari), San Pio X (4-2 al Serrenti), Sibiola Serdiana (10-3 all’Uta) e Virtus San Sperate (5-3 al Portoscuso), mentre la Dym e la seconda squadra del Monastir pareggiano 4-4.

