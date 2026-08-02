La Villacidrese festeggia e guarda in alto 

Il quadro del campionato di Eccellenza 2026-2027 è ormai definito. Con l’esclusione del Carbonia dal prossimo torneo, sarà la Villacidrese a beneficiare del ripescaggio e a ritrovare la massima categoria regionale dopo due stagioni trascorse in Promozione. La formazione del Medio Campidano occupava il primo posto nella graduatoria predisposta dal Comitato Regionale per eventuali reintegri e, alla luce della situazione venutasi a creare, prenderà parte al prossimo torneo di Eccellenza.

La soddisfazione

A commentare il ritorno in Eccellenza è stato il presidente Matteo Marrocu, che ha accolto la notizia con entusiasmo senza dimenticare il Carbonia. «Se da una parte questa notizia ci dispiace per il Carbonia», afferma, «dall’altra ci rende felici perché la Villacidrese parteciperà all’Eccellenza. Sarà un campionato difficile, una categoria che conosciamo bene dopo averla lasciata nel 2024. È un livello che pensiamo di meritare soprattutto per quanto dimostrato sul campo e per la splendida stagione disputata. La Villacidrese non può affrontare l’Eccellenza con il solo obiettivo di partecipare: siamo una società che vuole allestire una squadra all’altezza della propria storia e del suo nome».

Nei prossimi giorni, il club farà i primi annunci. «Piano piano informeremo tutti sulle novità che riguarderanno la rosa e lo staff», anticipa Marrocu. «In questa fase, però, ci tengo soprattutto a ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della Villacidrese nella scorsa stagione, molti dei quali continueranno a vestire questa maglia. Se oggi siamo la prima società avente diritto al ripescaggio è grazie al loro lavoro quotidiano e all’impegno dimostrato durante tutto l’anno. Ci aspetta una stagione complicata, ma siamo motivati per affrontare questa nuova sfida».

Il percorso

Il traguardo è arrivato al termine di una stagione vissuta da protagonista. La squadra allenata da Diego Mingioni ha lottato fino all’ultima giornata per la vittoria del Girone A, contendendo il primato a Castiadas e Terralba. Conclusa la stagione regolare, la Villacidrese aveva superato il Guspini nel primo turno dei playoff, conquistando la finale contro il Bonorva.

Nel doppio confronto decisivo, però, era stata costretta ad arrendersi. Lo 0-2 incassato nella gara d’andata aveva complicato il cammino della formazione mediocampidanese. Il successo per 1-2 nel ritorno in trasferta non era bastato a ribaltare il risultato complessivo. Un epilogo amaro che oggi lascia spazio alla soddisfazione, per un ripescaggio che premia il percorso disputato durante tutta la stagione.

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