La Villacidrese ferma il Lanusei 

Villacidrese 1

Lanusei 1

Villacidrese (4-4-2) : Cambarau, Caferri (3’ st Laconi), Bellu, Jah, Corda, Demurtas, Abo Kaff (29’ st Melis), Abbruzzi (26’ st J. Cocco), Cannas, Frau (50’ st Lussu), Cappai (37’ st Sanna). In panchina Riccio, Pilleri, Carboni, Atzei. Allenatore A. Cocco.

Lanusei (4-4-2) : Gilli, Munua (44’ st Campana), Carraro, Civile, Bergamo, Caddeo, Bah (31’ st Mabo), F. Doratiotto, Lobina (26’ st Xaxa), Manca, Pedditzi. In pan-

china Loddo, Paderi, Doneddu, Fe. Usai, Fr. Usai. Allenatore Filippi.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 14’ F. Dora-

tiotto; nella ripresa 7’ Cannas.

Note : ammoniti Cappai, Caferri, Laconi, Lobina, Pedditzi, Xaxa. Recupero 2’ pt-6’ st.

Villacidro . Buon pareggio per la Villacidrese, che conquista un punto prezioso contro un ottimo Lanusei. Gara non semplice per i ragazzi di Cocco, reduci dalla sconfitta contro il Taloro Gavoi, mentre gli ospiti arrivavano dal netto 5-0 rifilato all’Usinese.

Gol lampo

Parte meglio la squadra di Filippi, che impone il proprio gioco e al 14’ passa in vantaggio con Fabio Doratiotto: staffilata dalla lunga distanza che non lascia scampo a Cambarau. Quarto centro stagionale per l’ex Primavera del Cagliari. La Villacidrese accusa il colpo, ma rimane in partita e sfiora il pareggio con la traversa di Cappai sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’eventuale rete sarebbe stata però annullata per un fallo in attacco.

Il pari

Nella ripresa i gialloblù cambiano passo. Corda centra il palo con un bel tiro al volo dal limite, poi al 7’ arriva il pareggio: traversone di Abo Kaff da destra per Cannas, che si sposta il pallone sul mancino e batte Gilli. L’inerzia passa dalla parte della Villacidrese, che prende coraggio e attacca con maggiore insistenza. Al 18’, però, è Caddeo a insidiare Cambarau con un sinistro a giro. Al 30’ Gilli salva il Lanusei: traversone col contagiri di Demurtas per Melis che, appena entrato, calcia al volo trovando la risposta decisiva del portiere ospite. Riflesso puro dell’estremo difensore del Lanusei che, di fatto, salva il risultato per i suoi. Finale combattuto, ma senza ulteriori occasioni.

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