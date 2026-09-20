LA Villacidrese fa festa 

Villacidrese 3

Tempio 0

Villacidrese (4-2-3-1) : Riccio, A. Carboni, Caferri, Laconi (40’ st Mereu), Jah, Demurtas, Abbruzzi (13’ st Pilleri), Illario (25’ st Paulis), Abo Kaff, Cannas (31’ st Atzei), Cappai (22’ st Caddeo). In panchina Cambarau, Mascia, Corda, Bellu. Allenatore Cocco.

Tempio (4-4-2) : Letica, Manzatto, Putti (16’ st Nativi), Di Liberto, Chiti, Freri, Rainelli (28’ st Mured-

du), L. Carboni (38’ st Frippa), Moreo, Lammardo, Marras. In panchina Peru, Valentino, Putzu, Railian. Allenatore Paba.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 28’ Cannas; nella ripresa 4’ Cappai (r), 37’ Atzei.

Note : ammoniti Abbruzzi, Laconi, L. Carboni.

Villacidro. Primi tre punti per la neopromossa Villacidrese che cala il tris contro il Tempio. Gara divertente e spumeggiante per i ragazzi di Andrea Cocco che, dopo la sconfitta all’esordio contro il Bonorva, in casa davanti ai propri tifosi si sono fatti valere contro una delle formazioni di vertice dello scorso campionato di Eccellenza.

Sbloccata

Primi minuti di gara a buon ritmo da entrambe le parti, ma sono i gialloblù a fare la partita. Al 28’ il primo gol: cross da sinistra, sforbiciata di Illario e sponda di Cappai per Cannas che appoggia in rete da due passi. La mole di occasioni continua a essere a favore della Villacidrese, ma i ragazzi di Paba mantengono linee strette evitando ulteriori gol.

Secondo tempo

Nella ripresa l’episodio che mette in discesa la gara a favore dei gialloblù: Cannas va via a Putti che lo stende, e l’arbitro Caddeo non ha sono dubbi sul calcio di rigore. Sul punto di battuta va Cappai che fa secco Letica e indirizza la gara. Pochi minuti più tardi gli ospiti accorciano le distanze con Chiti ma viene segnalato fuorigioco. Tempio che prova comunque a riaprire il discorso ma sul finale Laconi serve Atzei in area di rigore per il definitivo 3-0 in favore della Villacidrese. Prima rete per il centravanti ex Ghilarza dopo i 14 segnati in Promozione la scorsa annata. Prima vittoria in campionato, dunque, per la Villacidrese che al prossimo turno giocherà in trasferta contro l’Iglesias. Tempio che invece torna in campo in casa contro l’Alghero.

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